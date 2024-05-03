瑪麗安東妮化身蛋糕！台北君悅母親節、端午粽雙禮齊發

母親節還沒到，端午禮已陸續登場。台北君悅酒店即日起推出母親節甜點及端午粽禮預購，以雙禮齊發搶攻節慶商機。

台北君悅酒店表示，節慶贈禮業績佔整體平台營收七成，餐飲處總監曾進昌指出，期盼能持續強化「君悅線上GO」的銷售廣度，目標達到年度業績的8%；而今年粽禮業績目標為960萬，目標較去年再提升10%。

在粽禮的部分，推薦款包括台北君悅酒店連年熱賣萬顆的「豐華北部粽」、矜貴奢華「悅享松露素粽」、台味十足「迷你麻油雞粽」，以及全新甜粽「桂花珍珠粽」等，民眾可選擇單款口味或以組合形式的紙盒或保冷袋裝購買，價格自520元至2,080元不等。5月13日前早鳥預訂享88折，大宗訂購另享折扣。

台北君悅酒店點心房行政主廚陳建佑則推出三款極具法國古典風情的母親節蛋糕，靈感源自奢華凡爾賽宮，每個1,580元/7吋。其中，「瑪麗安東妮皇后」選用法國70%巧克力打造柔軟化口舒芙蕾，佐入英國伯爵茶鮮奶油、覆盆子與黑莓果泥，最後以黃金巧克力塑造法國皇后瑪麗安東妮巧克力牌，茶果香氣交織的迷人清甜風味。

「夫人的寬檐帽」由豐富紅藜麥蛋糕為主體，為襯托其中酸香果餡，層層夾入自製燉煮芒果醬與鮮榨檸檬卡士達鮮奶油，再由純白色法國鮮奶油塑造歐風絕美寬檐帽。「凡爾賽玫瑰」則精選33%比利時國家紅寶石巧克力打造慕斯主體，嵌入大湖玫瑰花與荔枝果泥融揉花果法式風味奶油，以及白巧克力香堤結合無糖優格，另一層則搭配堅果香杏仁蛋糕，再由榛果巴芮脆片置底增加口感。