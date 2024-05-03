迎接5/4「星際大戰日」！6款星戰迷必收「設計感小物」快鎖定
5月4日被星戰迷定為「星際大戰日」（Star Wars Day），由來是源自於一個諧音梗，因為電影中的經典台詞「May the Force be with you」（願原力與你同在）和「May the fourth」的發音相似，因此5月4日被轉化為「星際大戰日」。Pinkoi將與全球星際大戰的粉絲們一同慶祝這個特別的日子，推薦6款星戰迷必收的設計感小物，重溫那些讓人為之瘋狂的星際大戰經典片刻。
●PaperShoot紙可拍｜Star Wars木盒精裝相機組
復古而精美的星際大戰紙可拍相機，機身外殼的塗鴉及精緻的木製雕刻外盒，顯現星際迷的質感與品味。
●MAD BEAUTY｜星際大戰系列銀河帝國軍掛繩沐浴皂
黑武士達斯維德款以深層質感的木質香調雪松，帶入森林感，為肌膚注入來自大地的宇宙力量；帝國風暴兵款則以清爽淡雅的青檸雪松，讓沐浴成為自我療癒的時刻，感受原力的潔淨力量。
●Blender Bottle｜星際大戰Tritan專業搖搖杯
黑武士、尤達和曼達洛人陪伴你一起度過辦公、運動、戶外活動的時光，給予持續的動力與鼓勵，讓日常充滿星際大戰的精彩元素May the Force be with your fitness journey。
●Dope私貨｜星際大戰Boba Fett造型地墊
以Boba Fett的頭盔作為地墊造型，讓惡名昭彰的賞金獵人Boba Fett來守衛家園。
●EYEDESIGN看見設計｜願原力與你同在
以雷射雕刻的方式將這經典名言刻畫在原木上，「May the Force be with you」這句正是星際大戰裡的經典台詞，也是「星際大戰日」的起源。
●HMM®｜星際大戰聯名紙膠帶
以團隊合作為發想，選用黑武士的精銳部隊501st Legion做為和紙膠帶的題材，將圖像精簡極致後，呈現俐落的設計，也賦予反派角色可愛的風格，隨手撕下都能讓一群風暴兵與黑武士伴隨左右。
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