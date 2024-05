迎接5/4「星際大戰日」！6款星戰迷必收「設計感小物」快鎖定

5月4日被星戰迷定為「星際大戰日」(Star Wars Day),由來是源自於一個諧音梗,因為電影中的經典台詞「May the Force be with you」(願原力與你同在)和「May the fourth」的發音相似,因此5月4日被轉化為「星際大戰日」。Pinkoi將與全球星際大戰的粉絲們一同慶祝這個特別的日子,推薦6款星戰迷必收的設計感小物,重溫那些讓人為之瘋狂的星際大戰經典片刻。

●PaperShoot紙可拍|Star Wars木盒精裝相機組

復古而精美的星際大戰紙可拍相機,機身外殼的塗鴉及精緻的木製雕刻外盒,顯現星際迷的質感與品味。

●MAD BEAUTY|星際大戰系列銀河帝國軍掛繩沐浴皂

黑武士達斯維德款以深層質感的木質香調雪松,帶入森林感,為肌膚注入來自大地的宇宙力量;帝國風暴兵款則以清爽淡雅的青檸雪松,讓沐浴成為自我療癒的時刻,感受原力的潔淨力量。

●Blender Bottle|星際大戰Tritan專業搖搖杯

黑武士、尤達和曼達洛人陪伴你一起度過辦公、運動、戶外活動的時光,給予持續的動力與鼓勵,讓日常充滿星際大戰的精彩元素May the Force be with your fitness journey。

●Dope私貨|星際大戰Boba Fett造型地墊

以Boba Fett的頭盔作為地墊造型,讓惡名昭彰的賞金獵人Boba Fett來守衛家園。

●EYEDESIGN看見設計|願原力與你同在

以雷射雕刻的方式將這經典名言刻畫在原木上,「May the Force be with you」這句正是星際大戰裡的經典台詞,也是「星際大戰日」的起源。

●HMM®|星際大戰聯名紙膠帶