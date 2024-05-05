2024演唱會陣容太不可思議！「這位」歌手來台開唱粉絲超驚喜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「2024演唱會」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大演唱會排行。

你是否曾到過演唱會現場，感受歌手的舞台魅力、以及燈光與音響結合的震撼呢？對於眾多粉絲而言，能夠親臨自家偶像的演唱會想必是一件令人幸福又激動的事情，也因此演唱會的門票往往一票難求。而在今年，不少國內外熱門歌手、團體接連在台開唱，一起來看看在華麗的陣容之中，哪幾場演唱會最受網友關注吧！

音源女王「IU」來台開唱一票難求 「紅髮艾德」精彩演出圈粉無數

▲ 網友熱議2024演唱會 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「2024演唱會」相關話題的討論，可以發現今年4月上旬來台開唱、擁有超高人氣的韓國女歌手「IU」（本名李知恩）最受社群矚目，搶票前便有大票粉絲激動直呼「希望可以看到知恩，從國中就喜歡了」、「時隔4年終於來到了臺北」，期待能入場一睹偶像風采。

然而IU的高人氣也造成演唱會的門票在開賣後立刻被一掃而空，讓錯失機會的網友們紛紛哀嚎「一個錯誤，直接崩潰」、「到現在還在查詢空位是不是沒救了嗚」，無奈指出想見偶像一面，運氣也是相當重要的因素。

而唱出眾多膾炙人口歌曲的英國歌手「Ed Sheeran」也在今年年初時二度來台舉辦演唱會，其真摯動人的歌聲打動無數粉絲，讓不少看完演唱會的民眾直言「後遺症發作中，反覆刷演唱會的影片」、「心裡覺得捨不得結束」、「聽到現場真的好感動」，認為該場演出值回票價，「短短的三小時盡是滿滿的幸福」。

此外，其他歌手如「張學友」、「宇多田光」的演唱會也備受熱議，前者發行了多首傳唱度極高的歌曲，又有堅強的歌唱實力，吸引網友留言如「歌神張學友的票真的搶不到」、「媽媽很喜歡張學友」等，大讚其陪伴粉絲走過數十年仍魅力不減。

後者則被稱作是「平成歌姬」，其代表歌曲《First Love》唱出不少人的青春，被民眾形容為「回憶殺」，加上其是首次來台開唱，更讓眾多歌迷引頸期盼。

2024年來台開唱的歌手團體中你最想一睹誰的風采呢？歌迷同好們齊聚一堂、隨著每首歌曲一同哼唱的悸動，是只有在演唱會現場才能體會到的感受，也祝福大家都能順利搶到喜愛歌手的演唱會門票！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2024演唱會」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/25~2024/03/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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