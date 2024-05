星戰迷哭哭！ 全日空星戰彩繪機明天不來台了

明天是一年一度的世界星戰日,原預定全日空ANA的R2D2彩繪機將再次來台飛抵松山機場,一群星戰迷、航迷也將響應星戰日,預計打扮成絕地武士、莉亞公主等角色到松機與星戰彩繪機合影。但根據掌握,因航機調度因素,今早收到通報,明天R2-D2彩繪機將取消調派來台,航迷、星戰迷期待許久的難得盛會得落空了。

電影《星際大戰》中的經典台詞「May the Force be With You.」,因其諧音接近英語5月4日,因此全世界各地的星戰迷將每年5月4日訂為星戰日,選在這天集會慶祝、舉辦活動。

據了解,為迎接今年的星戰日,早在2個月前一群星戰迷便開始籌畫活動,主動機處相關單位,希望能在5月4日這天,讓全日空ANA的R2-D2彩繪再次飛抵松機,而星戰迷們當天也預計將妝扮成電影中的角色,包括黑武士、絕地武士、風暴兵、莉亞公主、賞金獵人等,一同迎接這架彩繪機。

全日空ANA的星戰彩繪機共有2種塗裝,其中R2-D2彩繪機是波音787-9機型,其定期航班安排並未有松機,但曾因機隊調度,過去曾飛抵松機,引起航迷追逐搶拍;另架則為C-3PO的塗裝,是波音777機型,主要執飛往返羽田機場的日本國內航班。因此海外民眾想要看到星戰機飛抵國外機場,只能看到R2-D2彩繪機。

外傳這2架星戰彩繪機的塗裝合約在明年到期,目前官網顯示定期航班的執飛班表也僅到今年10月26日,且全日空ANA可能不會再續約,若這回R2-D2彩繪機能再來台,且又選在5月4日星戰日,著實是相當難得。

據悉,航空公司方對此事安排也樂觀其成,一開始也允諾會協調安排,讓這次R2D2彩繪機再有機會飛抵台灣的訊息,在星戰迷圈、航空迷圈中期待熱烈。