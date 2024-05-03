星戰迷哭哭！ 全日空星戰彩繪機明天不來台了

明天是一年一度的世界星戰日，原預定全日空ANA的R2D2彩繪機將再次來台飛抵松山機場，一群星戰迷、航迷也將響應星戰日，預計打扮成絕地武士、莉亞公主等角色到松機與星戰彩繪機合影。但根據掌握，因航機調度因素，今早收到通報，明天R2-D2彩繪機將取消調派來台，航迷、星戰迷期待許久的難得盛會得落空了。

電影《星際大戰》中的經典台詞「May the Force be With You.」，因其諧音接近英語5月4日，因此全世界各地的星戰迷將每年5月4日訂為星戰日，選在這天集會慶祝、舉辦活動。

據了解，為迎接今年的星戰日，早在2個月前一群星戰迷便開始籌畫活動，主動機處相關單位，希望能在5月4日這天，讓全日空ANA的R2-D2彩繪再次飛抵松機，而星戰迷們當天也預計將妝扮成電影中的角色，包括黑武士、絕地武士、風暴兵、莉亞公主、賞金獵人等，一同迎接這架彩繪機。

全日空ANA的星戰彩繪機共有2種塗裝，其中R2-D2彩繪機是波音787-9機型，其定期航班安排並未有松機，但曾因機隊調度，過去曾飛抵松機，引起航迷追逐搶拍；另架則為C-3PO的塗裝，是波音777機型，主要執飛往返羽田機場的日本國內航班。因此海外民眾想要看到星戰機飛抵國外機場，只能看到R2-D2彩繪機。

外傳這2架星戰彩繪機的塗裝合約在明年到期，目前官網顯示定期航班的執飛班表也僅到今年10月26日，且全日空ANA可能不會再續約，若這回R2-D2彩繪機能再來台，且又選在5月4日星戰日，著實是相當難得。

據悉，航空公司方對此事安排也樂觀其成，一開始也允諾會協調安排，讓這次R2D2彩繪機再有機會飛抵台灣的訊息，在星戰迷圈、航空迷圈中期待熱烈。