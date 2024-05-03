歡慶120周年！膳魔師攜手永心鳳茶推沉浸展、聯名飲品
來自德國，2024年迎來品牌創立120周年的THERMOS 膳魔師，將陸續推出一系列慶祝活動，不只復刻1960年代復古瓶身，打造出經典的保溫瓶與燜燒提鍋，還與永心鳳茶跨界聯名，即日起至5月9日，在永心鳳茶微風信義店推出THERMOS 膳魔師 120週年 上膳之茶沉浸展」，不僅有展覽，還有雙方推出的聯名茶飲。
在展覽中，將打造出上膳之茶概念形象櫥窗、復古典藏商品展示區、膳魔師百年時光軸等展區，雙方聯名的茶，包括「琥珀紅烏龍」與「蘋果桂花烏龍，內用茶組將以膳魔師保溫杯瓶盛裝，讓台灣烏龍能維持在絕佳的溫度狀態下，展現甘醇清香，活動期間到永心鳳茶微風信義店內用或外帶，不限金額，都能以899元加購指定款膳魔師保溫瓶，再加送特調飲品一款。
在內用時，點用聯名茶款，將採用膳魔師保溫瓶盛裝，展現出膳魔師以真空斷熱科技呈現保冰、保鮮、保冷、保溫等多元功能，更代表著對於茶飲有著溫度要求時，膳魔師都能保存在最佳溫度。
「琥珀紅烏龍」茶葉選自台東鹿野有機茶莊的紅烏龍茶，透過保溫瓶，能讓茶湯維持在80度左右的茶溫，更能展現出茶葉帶來的鳳梨、蘋果等熱帶水果風味；「蘋果桂花烏龍」則使用了大稻埕百年茶廠出品、金萱品種製成的高山烏龍茶，採用保冷杯，在8～10度下飲用，會讓花香與果香更為彰顯，展現清新舒爽的口感。
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