歡慶120周年！膳魔師攜手永心鳳茶推沉浸展、聯名飲品

來自德國，2024年迎來品牌創立120周年的THERMOS 膳魔師，將陸續推出一系列慶祝活動，不只復刻1960年代復古瓶身，打造出經典的保溫瓶與燜燒提鍋，還與永心鳳茶跨界聯名，即日起至5月9日，在永心鳳茶微風信義店推出THERMOS 膳魔師 120週年 上膳之茶沉浸展」，不僅有展覽，還有雙方推出的聯名茶飲。

在展覽中，將打造出上膳之茶概念形象櫥窗、復古典藏商品展示區、膳魔師百年時光軸等展區，雙方聯名的茶，包括「琥珀紅烏龍」與「蘋果桂花烏龍，內用茶組將以膳魔師保溫杯瓶盛裝，讓台灣烏龍能維持在絕佳的溫度狀態下，展現甘醇清香，活動期間到永心鳳茶微風信義店內用或外帶，不限金額，都能以899元加購指定款膳魔師保溫瓶，再加送特調飲品一款。

在內用時，點用聯名茶款，將採用膳魔師保溫瓶盛裝，展現出膳魔師以真空斷熱科技呈現保冰、保鮮、保冷、保溫等多元功能，更代表著對於茶飲有著溫度要求時，膳魔師都能保存在最佳溫度。