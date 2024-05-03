以服裝為名的風格探究 2024 AW臺北時裝週

穿在身上的服裝，不只是人對外展現自我的主張，更透過服裝背後的概念、輪廓、設計，帶有著文化意涵。日前甫落幕的台北時裝週2024秋冬季度，便有DOUCHANGLEE、UUIN、#DAMUR與Claudia Wang，各自提出了以服裝為名，對服裝結構、山林史地、甚至是未來主義的探究。

旅德設計師黃世舜負責 品牌#DAMUR今年正式第十次重返台北，設計師以帶有一點怪、酷並結合可愛的視角，除了是對自我與自由的讚歌（Stuck in the dark），並嘗試結構、再定義宛如1960年代的未來世界。鏤空、抽繩細節和波浪捲邊是本季特色，像是帶有學院風的滾邊西裝外套下擺改造成為波浪捲邊，令人會心一笑；紅色的抽繩跳脫了功能性，成為裝飾性的手法與整體結構，同時黑白格也成為某種迷彩印花，扭曲了空間、視覺與風格，展現設計師的實驗玩趣。

Claudia Wang則從服裝與雕塑、藝術間的辯證出發，思考時尚本質並挑戰輪廓的可能。寬大、落肩的西裝外套搭配上黑白的印花寬褲，同一套的黑白印花則出現在女裝上，並以多層次的寬袖搭配短褲；結構不斷被打破、重塑，並具有實穿性之外的存在感、巨大、變形，並賦予鮮亮活力的大膽配色。

近年台北時裝週「常客」的UUIN則將品牌設計總監劉子超前往阿里山旅行時，將沿途的林相、鐵路、林業開發，轉譯入服裝設計中；各種在阿里山中得見的色彩、雲霧與日光的交織，化為模特兒的「雲霧」面紗，並以長風衣、百褶短裙、超大蝴蝶結，展現了俐落精緻；同時並從1903年來台法籍神父Urbain Jean Faurie與1905年來台之日籍植物分類學者早田文藏（Bunzo Hayata）的文獻中，將曾經的台灣紅檜手稿化為印花，賦予服裝靜謐詩意，更有質樸淡雅的生命力。