富藝斯春拍預展 巴斯奇亞、班克斯諷以巴衝突名作來台
富藝斯（Phillips）香港春季拍賣台北預展，4日起於台北BELLAVITA《藝文空間》舉行，展出近30件現代及當代藝術精選拍品，囊括巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat)、班克斯（Banksy）、里希特（Gerhard Richter）、趙無極、奈良美智、草間彌生及安迪·沃荷（Andy Warhol）等東西方藝術大師傑作。
其中領銜登場的《亞摩利人獵遊》，為巴斯奇亞於職業生涯巔峰時期所創作的傑作，估價9000萬至1.2億港元(台幣3.7億至5億元)。不僅是今年春拍唯一一件來台展出的巴斯奇亞鉅作，也是今年春拍在台灣展出估價最高的當代藝術作品。
月底將於香港上拍的《亞摩利人獵遊》，描繪一名高舉雙臂的黑人，與畫面中的偷獵者對峙，融合了複雜的繪圖技巧與街頭藝術的姿態，探討帝國與奴隸制度等歷史議題。富藝斯表示，此作中漫畫般的人物肖像象徵「土著」與「殖民者」，藉強而有力的視覺表達，明確地批判了對白人帝國優越主義的美化。此一巨作反映了巴斯奇亞對社會文化環境的敏銳認知，捕捉了他具有強烈時代感的美學及藝術視野。
當代最知名的街頭藝術家班克斯（Banksy），作品對恐怖主義、政治權威和資本主義等當代問題提出了尖銳有力的批評。2017年3月，班克斯在巴勒斯坦和以色列邊界上的城市伯利恆（Bethlehem）開設了一家藝術旅店「圍牆飯店」（The Walled Off Hotel），企圖影射和消減兩個國家之間的衝突，並促進當地的就業和旅遊業發展，同時也協助一眾巴勒斯坦藝術家舉辦展覽，向世界展示他們的才華。
此次來台展出的班克斯作品《獵豹與羊》曾於該旅店開業之時在其鋼琴酒吧展出。作品靈感來源於《聖經》以賽亞書11章6節：「豹狼必與綿羊羔同居，豹子要與山羊羔同臥」，意指在和平世界中，即使天敵也能和諧共處，貫徹了藝術家長期秉持的反戰主題。
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