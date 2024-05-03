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beard papa's插旗左營高鐵「送泡芙」！阿華田新味登場
連鎖日式泡芙「beard papa's」自即日起正式進駐高雄左營高鐵站，為慶祝開幕，活動期間消費滿額就贈送「日式香草泡芙」。另外本月也攜手阿華田，限時推出「阿華田泡芙」，還有全新餅皮「脆酷耶克」同步新登場。
已經多次推出特殊聯名口味的「beard papa's」，本月攜手120年歷史的阿華田，限時推出「阿華田泡芙」。內餡是將阿華田拌入經典卡士達內餡，帶來麥芽與巧克力的香醇滋味，共計有日式、黑日式、菠蘿、mini等4種派皮可選擇，每顆售價75元起。
除此之外，5月針對限定門市，還推出全新「脆酷耶克」。以日式泡芙為基礎，再於派皮淋上巧克力醬，並且灑上阿華田獨家的「脆酷力」，不僅有濃郁的巧克力滋味，還為泡芙增添多重口感，每顆90元，同樣可以搭配5月限定的阿華田內餡。
「beard papa's」也宣告，即日起於高雄左營高鐵站開設高雄第3間門市。5月5日前，凡於左營高鐵門市消費滿399元，就贈送「日式香草泡芙」電子兌換券，每日前50名，並加贈品牌環保袋1個。
針對即將到來的品牌生日月，beard papa's即日起推出線上投票活動，讓粉絲票選要於今年生日月推出什麼口味，參與投票就有機會獲得泡芙電子優惠券。最終獲選的口味，也將於8月登場。
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