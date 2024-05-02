第2道72折、母親節加送小禮物！樂天皇朝6款新菜上桌

以8色小籠包為招牌的「樂天皇朝」，本季與樂天上海的主廚團隊交流取經，並且加入熱門電視劇集「繁花」中的靈感，推出全新6道上海菜系新作，包括姥姥紅燒肉、繁花排骨年糕、泉水潤牛肉等不同料理，並可享「第2道72折」的優惠。

本次樂天皇朝的新料理中，兼具經典與新派風格。其中「姥姥紅燒肉」為上海本幫菜代表之一，選用選用五花肉經過爆蔥、燒製過程，並且搭配桂竹筍、鵪鶉蛋一同燒煮，同時擁有滑潤油脂與瘦肉質感，展現濃油赤醬的經典特色，每份688元。

一口咬下，油脂甜郁黏口卻也同時浸潤了瘦肉質感，搭上白飯就是完美的交響曲。團隊發揮巧思，將桂竹筍及鵪鶉蛋一同燒煮，桂竹筍帶來滑脆口感，能輕巧入口的鵪鶉蛋更添優雅。另道「繁花排骨年糕」，以「繁花」劇中的經典料理為發想，將豬排以糖、醬油、黃酒、雞蛋醃製後裹粉油炸，並搭配炸寧波年糕條，並以鹹口醬汁提味，每份328元。至於「鮮果杏仁豆腐」則是以南杏製成杏仁豆腐，配上鮮果粒製成甜湯，清甜爽口，每份98元。

除了經典料理，最新的上海餐飲風潮講求健康取向。「泉水潤牛肉」源自山東，講求好水襯托牛肉。樂天皇朝特選4,500年水齡認證的「初鹿牧場深層鹼性礦泉水」作為湯體，看似清淡實則甜潤，搭配薄切牛腱心，在咀嚼中呈現濃郁肉香，每份368元。「香拌三絲」採用蟲草花、素鮑魚細絲、豆干絲，加入蔥油、香油輕拌上桌，每份238元。