迎接西洋畫展「英國國家藝廊珍藏展」 台南遠東香格里拉推出住房專案

迎接台灣史上最高規格的西洋畫展「英國國家藝廊珍藏展」在奇美博物館登場，台南遠東香格里拉即日起至6月30日推出一系列食宿專案，包含「藝饗之旅：從拉斐爾到梵谷」三天兩夜住房限量專案，主打贈送特展免預約門票、官方限定紀念品與獨家畫作系特調雞尾酒，享延後退房、豐盛早餐以及豪華閣貴賓廊等禮遇。

台南遠東香格里拉指出，為了響應世界級美術館200年首次來台的藝術盛事，台南遠東香格里拉「藝饗之旅」住房專案，帶來超澎湃的住房贈禮，即日起至6月30日入住本專案，就能獲得英國國家藝廊珍藏展免預約時段門票兩張，還能免費升等至豪華閣尊榮客房，享有豐盛飯店自助式早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓廊禮。

同時獲贈大廳茶軒「光．影」藝饗特調雞尾酒，讓你觀展回飯店，享受微醺、放鬆心情的夜晚。週日到週四入住此專案，辦理入住登記時還有機會抽中價值近四萬的雅仕套房升等券，以及特展周邊、飯店餐飲好康等。

平日入住，出示英國國家藝廊珍藏展特展門票，即可參加抽獎針對已購得英國國家藝廊珍藏展特展門票的住客，飯店特別加碼規劃抽獎活動，只要在週日至週四期間，辦理入住登記時出示票根，不限任何住房專案，每房可參加抽獎乙次，試試手氣將限量拉斐爾、梵谷等藝術大師典藏好禮帶回家，豐富獎項還有遠東CAFÉ自助式晚餐買一送一、大廳茶軒「光‧影」藝饗特調雞尾酒優惠、品香坊外賣店指定商品等餐飲折扣券，送完為止。