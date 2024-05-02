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華南銀行攜得恩堂眼鏡 台灣Pay八折優惠

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行攜得恩堂眼鏡，推出台灣Pay享八折優惠。圖/華南銀行提供
華南銀行攜得恩堂眼鏡，推出台灣Pay享八折優惠。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）致力推廣普惠金融，積極輔導商家導入台灣Pay收款服務，建立行動支付生活圈，今年再次推出得恩堂眼鏡、GAME休閒館專屬優惠，共邀民眾體驗台灣Pay便利性，掃碼消費享近八折優惠。

前往得恩堂眼鏡指定門市，台灣Pay享20%現金回饋

得恩堂眼鏡源自日系精湛的眼鏡製作工藝與傳承精神，經過80多年經營，從高雄地區的一家眼鏡店，發展至今成為全台家喻戶曉的專業連鎖眼鏡領導品牌。

華南銀行與得恩堂眼鏡合作舉辦「你配鏡 我買單 ！掃碼台灣Pay 鏡享20%回饋」，自今年5月1日起至7月31日止，只要前往得恩堂眼鏡指定門市，使用台灣Pay綁定金融卡/帳戶單筆結帳金額達新台幣1,000元，即可享有20%現金回饋，每人最高回饋1,000元，數量有限，額滿為止。

前往GAME休閒館指定門市，台灣Pay享20%現金回饋

GAME休閒館為電玩遊戲直營連鎖通路商，販售商品涵括各式電玩主機、遊戲軟體、周邊及電影動漫精品等，主打用平價的消費享受高品質商品陪伴大家的遊樂生活。

華南銀行與GAME休閒館特別舉辦「歡樂共享-台灣Pay遊戲日20%回饋大放送」，自今年5月1日起至7月31日止，前往GAME休閒館指定門市，使用台灣Pay綁定金融卡/帳戶單筆不限金額，即可享有20%現金回饋，每人最高回饋2,000元，數量有限，額滿為止。

台灣Pay掃碼繳房屋稅，享等值50元回饋

華南銀行加碼推出繳稅優惠，自5月1日起至5月31日止，使用台灣Pay綁定華南銀行信用卡繳納房屋稅，限量前1萬筆可獲50元超商現金抵用券（每戶回饋上限5筆）。

使用台灣Pay綁定華南銀行金融卡/帳戶繳納房屋稅，限量前1萬筆可獲等值50元紅利點數（每戶回饋上限4筆），點點都能折抵台灣Pay消費。

消費 眼鏡 華南銀行

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