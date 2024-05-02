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漁業署輔導水產上架通路 國產好物安心吃有限時折扣

中央社／ 台北2日電

為持續推廣國產養殖水產走入通路銷售，漁業署今天表示，已輔導台灣養殖漁業發展基金會與通路業者聖德科斯合作行銷，即日起到28日可享折扣優惠。

農業部漁業署發布新聞指出，為提升國產水產安全衛生與食安，積極輔導養殖戶取得產銷履歷，確保從養殖、運輸到銷售的資訊公開且可追溯；同時協助拓銷通路，與消費市場串聯，目前台灣養殖漁業發展基金會與通路聖德科斯合作推出行銷檔期。

漁業署並請料理達人蔡季芳分享可提振夏季食慾的料理作法，鼓勵消費者多多享用國產優質水產，呼籲民眾把握行銷活動期間前往選購國產水產，在家料理饗宴。

蔡季芳舉例，在鍋內以當季的瓜果時蔬打底，放上肉質細緻Q彈的國產鱸魚排或石斑魚排，加上口感紮實的白蝦或是鮮甜的文蛤，接著淋上自製的蒜蓉醬一同蒸煮，就可烹調星級美味「蒜香風味海鮮蒸」。

另一道簡易料理，把國產鯛魚片醃製後裹上蛋液，再以水蒸法把食材煎烘至熟透，即是美味的「魚片烘蛋」。

料理 漁業署 產銷履歷

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