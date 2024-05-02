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「生魚片」變蛋糕！5間「母親節特色蛋糕」傳達心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大漁迴轉壽司以生魚片與海鮮食材為主角，推出母親節限定蛋糕。圖／大漁餐飲提供
大漁迴轉壽司以生魚片與海鮮食材為主角，推出母親節限定蛋糕。圖／大漁餐飲提供

母親節的腳步越來越近，想好要買什麼蛋糕幫媽媽慶祝嗎？百年歷史的「辻利茶舗」限時推出3種口味的巴斯克蛋糕，並可享限時優惠價；「BAC」則推出清新風味的「蜜桃茶餡蛋糕」。「大漁迴轉壽司」、「大江戶町鰻屋」則是以生魚片、烤鰻魚為素材，推出生魚片蛋糕、鰻魚蛋糕，成為母親節的另類創意。

【辻利茶舗】

春季限定的「抹櫻巴斯克」，使用鹿兒島火香系抹茶製成抹茶乳酪，堆疊日本八重櫻漬鹽製成的櫻花慕斯，表層點綴櫻花白巧克力片，原價850元，優惠價799元。「辻利抹茶麻糬巴斯克」嚴選鹿兒島火香系抹茶，拌入日本北海道四葉奶油乳酪，內餡夾入麻糬，原價750元，優惠價719元。另還有「經典原味巴斯克」，原價690元，優惠價619元。優惠至5月8日為止。

【BAC】

今年倫敦蜜桃紅茶融合蜜桃果泥，襯托經典生巧克力抹醬，推出「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」，有著濃郁不膩的細緻風味，6 吋售價 990 元、8 吋售價 1,900 元。同時BAC也攜手台灣香氛品牌「炫日芬」，聯名打造「甜茶女神 果茶可可香氛燭」。凡購買「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」，即能以499 元加購香氛燭1個。

【大漁迴轉壽司】

不同於傳統的蛋糕，大漁旗下的「大漁迴轉壽司」，將壽司變身為母親節蛋糕，其中「鮭魚女神」層層堆疊鮭魚生魚片，並以鮪魚生魚片、海鱺生魚片製成的玫瑰花，以及海膽、鮭魚卵、星鰻等食材點綴，每份2,280元。另外還有集結鮪魚、真鯛、鮭魚、壽司蝦、蟹肉棒等食材的「海洋狂想曲」；吃得到鮪魚、鮭魚、海鱺、干貝的「三彩魚」，均為1,380元。均僅限內用。

【大江戶町鰻屋】

同為大漁集團旗下的大江戶町鰻屋，推出2款內用限定的鰻魚蛋糕。「我愛鰻鰻」使用契作的4P鰻魚製成甜鹹蒲燒鰻魚，搭配鮭魚卵、壽司蝦、玉子燒等配料，帶來豐富的滿足感，每份1,688元。黑咖哩版本的「黑皮嘛樂」，蛋糕本體為黑咖哩香鬆飯，一旁則有小朋友最愛的日式唐揚雞、玉米球、起司可樂餅、櫛瓜等炸物，還有愛心形狀的玉子燒，每份1,388元。

【LADY KELLY】

粉嫩系「慕愛花語」以覆盆莓、草莓、白桃混搭製成庫利，並將莓果泥拌入日本進口鮮奶油中，疊加在三層戚風蛋糕中，交織出細緻口感及清爽果香。另一款「浪漫香頌」嚴選可食用玫瑰花製成玫瑰慕斯，佐以脆口酥餅，還有草莓、覆盆莓等莓果，堆疊出豐富口感。

「辻利茶舗」限時推出3種口味的巴斯克蛋糕。圖／辻利茶舗提供
「辻利茶舗」限時推出3種口味的巴斯克蛋糕。圖／辻利茶舗提供
BAC設計「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」。圖／BAC提供
BAC設計「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」。圖／BAC提供
LADY KELLY推出「慕愛花語」等兩種母親節蛋糕。圖／LADY KELLY提供
LADY KELLY推出「慕愛花語」等兩種母親節蛋糕。圖／LADY KELLY提供
大江戶町鰻屋打造2款母親節限定「鰻魚蛋糕」。圖／大漁餐飲提供
大江戶町鰻屋打造2款母親節限定「鰻魚蛋糕」。圖／大漁餐飲提供

母親節 生魚片 迴轉壽司 鮭魚 鰻魚

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