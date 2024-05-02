foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務
foodpanda的雲端超市「pandamart熊貓超市」傳出即將終止服務，對此foodpanda證實：「隨著生鮮雜貨外送市場的發展趨於成熟，熊貓超市已完成階段性任務，將於5月底前終止服務。」
「pandamart熊貓超市」成立於2019年10月，是台灣首家以外送為主要通路的雲端超市，其創立初衷在於推動零售通路投入外送服務以擴展市場規模、促進消費者線上訂購生鮮雜貨的習慣，及洞察市場消費趨勢。「pandamart熊貓超市」，於全台各大都會區自建倉庫、人口覆蓋率高達70%，力求每筆訂單在20分鐘內完成交付、以即時外送服務滿足消費者需求。更透過大數據選品，提供近5,000多款豐富多元品項，從生鮮蔬果到零食衛生紙等民生消費者一應俱全，消費者只要透過手機下單，就能讓商品輕鬆送到家。
foodpanda強調，隨著生鮮雜貨外送市場的發展趨於成熟， 「pandamart熊貓超市」已完成階段性任務，將於5月底前終止服務，衷心感謝所有陪伴熊貓超市一路成長的支持者及合作夥伴。未來，foodpanda將專注於發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等核心業務，致力為消費者與合作夥伴提供卓越而便利的服務。
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