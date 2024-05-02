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路易威登為母親獻上特色好禮 勾勒多種幸福家庭樣貌
法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出母親節禮品系列。今年的全新母親節形象廣告，以幸福家庭靈感，捕捉多對母親與孩子的合影，透過輕柔溫馨的光影，呈現出親情相處的美好時光。而針對這個美好的節日送禮，路易威登以三大主題重新構思的迷人設計，反映不同設計細節之間的變化，以充滿心思的特色禮物，向最愛的母親表達心意。
最新母親節禮品系列帶來各式手袋、珠寶手表及香氛系列，，進一步彰顯品牌的悠久歷史，同時注入創新的設計元素。今年路易威登母親節主軸之一為「悠閒周末」，囊括各式經典設計，彰顯路易威登旅行的精神，最適合喜歡冒險、經常飛行、以及喜歡為全家人安排出遊活動的媽媽，像是充滿活力的Élysée Palace愛麗舍宮為主題的Flight Mode系列，不僅滿足各種旅行需求，上面裝飾象徵品牌傳統的復古風旅遊貼紙圖案，也賦予經典單品歷久彌新的迷人魅力。
「優雅魅力」系列則涵蓋琳琅滿目的百搭設計，讓擅長穿搭的媽媽展現個人的時尚魅力。「嫵媚迷人」主軸下的單品，則可見各種細節精巧的春日精選設計，充滿溫馨優雅的季節魅力。例如以充滿活力及風情萬種的Color Blossom珠寶系列，最新推出鑲嵌薄荷藍綠色調的款式，半透明效果令人目不轉睛，同時也體現了路易威登的迷人歷史及非凡工藝。
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