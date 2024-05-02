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adidas全台首座RUN LAB進駐信義區 助你挑對跑鞋、優化慢跑姿勢

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas引進全台首座RUN LAB，並常駐於Brand Center信義品牌概念店。圖／adidas提供
adidas引進全台首座RUN LAB，並常駐於Brand Center信義品牌概念店。圖／adidas提供

想要知道什麼樣的鞋款適合自己運動穿著？或是想改善自己慢跑姿勢？那就不能錯過去體驗adidas的全台首座RUN LAB全新3D動態分析，只要短短20分鐘便能解決上述的疑惑！

有感於台灣龐大的慢跑族群的需求，於是adidas領先其他競爭品牌，引進全台首座RUN LAB，並常駐於Brand Center信義品牌概念店。最特別的就是能透過3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，免穿戴過多裝置，只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。

adidas RUN LAB 3D動態跑姿分析免穿戴過多裝置，只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置。圖／adidas提供
adidas RUN LAB 3D動態跑姿分析免穿戴過多裝置，只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置。圖／adidas提供

檢測後更由專人以一對一方式向每位體驗者詳細解說，深入了解跑鞋帶給跑者的「能量回饋」、「吸收衝擊」和「步伐一致性」等關鍵指標，最後還可獲得一份完整3D動態跑姿分析報告。除此之外，消費者只要提前線上預約，還能在現場體驗10雙不同跑鞋，藉由全新3D動態分析，找尋到合適款式。

HOKA則自即日起到5月5日為止，於新光三越百貨A11打造限期免費體驗的FlyLab跑步機器實驗室。圖／HOKA提供
HOKA則自即日起到5月5日為止，於新光三越百貨A11打造限期免費體驗的FlyLab跑步機器實驗室。圖／HOKA提供

另外，HOKA則自即日起到5月5日為止，於新光三越百貨A11打造限期免費體驗的FlyLab跑步機器實驗室。現場同樣能體驗新跑鞋之外，還能透過SafeSize 3D足測機，於30秒內即可獲得完整的足型分析結果，包含腳部長度、寬度與足弓高低，再選擇對應運動與目的需求，推薦出最適合的HOKA鞋款。

HOKA CIELO X1鞋，適合追求速度的菁英跑者，其獨特滾動感與推進力廣獲好評。圖／HOKA提供
HOKA CIELO X1鞋，適合追求速度的菁英跑者，其獨特滾動感與推進力廣獲好評。圖／HOKA提供

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