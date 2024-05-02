零售業之最！全家便利商店奪遠見ESG企業永續獎4大獎　樂齡友善職場獲首獎殊榮

在全球淨零碳排與ESG浪潮下，永續經營已成為企業顯學，全家便利商店持續以「便利永續．你也+1」為ESG核心精神，透過「職場友善共融、環境永續教育」兩大策略雙軸並進，強化企業韌性。今日（5月2日）2024《遠見》ESG企業永續獎得主揭曉，全家便利商店勇奪4項大獎，為今年度獲獎最多的單一企業，亦為零售業之最，其中「全家樂齡友善職場」更獲傑出方案—樂齡友善組首獎的殊榮；公益推動、社會創新、教育推廣傑出方案獎項部份，亦獲頒3項楷模獎肯定。

《遠見》ESG企業永續獎素有「ESG奧斯卡獎」美稱，今年參賽件數高達319件，創下歷年新高。「全家」因應淨零碳排與超高齡社會課題，今年以「全家樂齡友善職場」、「全家DEI便利商店」、「籌組循環杯大聯盟」及「推動百萬人次環境教育」等ESG專案，共計入6件入圍，並獲頒1項首獎、3項楷模獎肯定，為今年入圍與獲獎最多單一企業。

●「跨世代DEI便利商店」促進人才永續

「全家」自2020年起致力打造友善共融的「跨世代DEI便利商店」，響應《中高齡者及高齡者就業促進法》，透過「中高齡輔具導入」、「彈性職務設計」、「高年級職場體驗營」、「壯世代訓練專班」4大具體行動，促進樂齡就業及人才永續。

2023年起「全家」累積舉辦逾30場樂齡徵才、職場體驗活動，並透過彈性職務設計，可選擇不調店、不輪班，符合壯世代傾向穩定就業環境與作息之需要。在工作環境方面，店舖內導入攜帶式放大鏡、減壓地墊、補貨推車矮凳等輔具，新設店舖後場更以斜坡取代高低差，減少體能負擔；職場溝通面向，則針對新進壯世代員工設置職訓專班，規畫世代溝通課程、鼓勵跨世代協作，並定期舉辦壯世代員工關懷會與其交流，將回饋意見作為「全家樂齡友善職場」制度優化的參考方針之一。

此外，「全家」與勝利基金會於10年前開設首家由身障者營運的「身障共融」便利商店，迄今已達7間店舖，去年亦首度跨出台北、進入桃園開店。期間發展出「社區就業」模式，幫助超過300位身心障礙者穩定就業，開創職涯舞台；近年因應高齡化社會，更進一步聘用壯世代員工，將壯世代社會歷練及年輕身障店員的長短處互補，從青銀共融到障銀共融，打造可落地實踐的「跨世代DEI便利商店」，獲評審團一致肯定。

歡慶「全家」勇奪2024《遠見》ESG企業永續獎肯定，備受好評的「高年級職場體驗營」即起開放5月份體驗場次報名，民眾可於各店舖店頭海報QR Code及各店LINE群組連結進行報名，亦歡迎二度就業、新住民族群及18歲以上應屆畢業生或新鮮人共同參與，體驗跨世代的共融友善職場。

●多元管道實踐環境永續教育

「全家」以通路力量發揮社會價值，以全台4,200店、1,750萬會員的優勢，化身「巷口環境教育學堂」，自2020年起與看見．齊柏林基金會合作，舉辦「飛閱台灣全家鄉講座」，結合小小店長體驗營活動，喚起大眾關心家鄉土地的使命感；2023年「全家」攜手環海淨塑，籌組跨通路「永續循環杯大聯盟」，更與新創環保團體Re-think於社群上串連倡議，拉近環保與大眾的距離。「全家」以多元管道實踐環境永續教育，截至2023年創下線上線下達百萬人次參與。