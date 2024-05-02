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草莓、粉色、柚子黃 母親節精品 打造全方位時尚媽媽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以柔軟羊皮進行編織的ANDIAMO包款，以黃銅形塑的立體繩結，並有多重色彩、容量可供選擇，讓皮革與黃銅，呈現質感的軟硬對比與摩登。圖／Bottega Veneta提供
以柔軟羊皮進行編織的ANDIAMO包款，以黃銅形塑的立體繩結，並有多重色彩、容量可供選擇，讓皮革與黃銅，呈現質感的軟硬對比與摩登。圖／Bottega Veneta提供

母親節即將來臨，無論是服裝、鞋履、包款，能隨身穿戴、造型的精品，總是能讓媽媽展開笑顏、同時也安慰母親一整年的辛勤辛勞。

以瑞士文化帶來新氣象的瑞士百年品牌BALLY，推薦了充滿夏日感的「高山草莓」單品。此款設計是由品牌創意總監Simone Bellotti所設計，以甜美的手繪感、繽紛色彩帶來涼鞋、T恤和印花絲巾等單品，其中雪莉絲巾並以藍色為底、紅色Bally字樣，另有印花短夾，重拾媽媽心中的少女心。

想要打包媽媽的心？Bottega Veneta的Andiamo母親節系列則在水藍色、咖啡色長型手拿晚宴包之外，再推薦了編織皮帶，可成為包款的造型小物。以柔軟羊皮進行編織並搭配黃銅立體繩結，是Andiamo包款特色，並有多重色彩、異材質拼接與不同容量可供選擇，讓皮革與黃銅，呈現質感的軟硬對比與摩登；比利時王室愛用品牌Delvaux的Lingot Toy包則帶來從色彩帶來四溢果香的柚子黃色，訂價約10萬出頭，是擁有比利時王室愛用包款的（相對）輕奢之選。

義大利鞋履品牌Rene Caovilla的Varie高跟鞋則是以芭比粉色為色彩主軸，同時絹布材質再鑲飾滿華麗水鑽、後跟並搭配水鑽蝴蝶結，讓媽媽也能高雅、甜美；但如果是熱愛行動、旅行的媽媽，則也可考慮HOGAN的乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋，融合麂皮、丹寧布並具有厚底增高效果，讓媽媽走得穩健、走出活力，跟家人四處旅遊，積累更多的溫馨回憶。

HOGAN 台灣限定色New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋，22,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN 台灣限定色New H222乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋，22,300元。圖／HOGAN提供
Delvaux Lingot Toy柚子黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Lingot Toy柚子黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Bally Ollam草莓印花短夾，22,800元。圖／Bally提供
Bally Ollam草莓印花短夾，22,800元。圖／Bally提供
BALLY 草莓印花絲巾，7,000元。圖／BALLY提供
BALLY 草莓印花絲巾，7,000元。圖／BALLY提供
Rene Caovilla Varie芭比粉高跟前包鞋，72,000元。圖／Rene Caovilla提供
Rene Caovilla Varie芭比粉高跟前包鞋，72,000元。圖／Rene Caovilla提供
Bottega Veneta ANDIAMO編織皮帶，27300元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta ANDIAMO編織皮帶，27300元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta ANDIAMO水藍色手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta ANDIAMO水藍色手提包，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

母親節

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