草莓、粉色、柚子黃 母親節精品 打造全方位時尚媽媽

母親節即將來臨，無論是服裝、鞋履、包款，能隨身穿戴、造型的精品，總是能讓媽媽展開笑顏、同時也安慰母親一整年的辛勤辛勞。

以瑞士文化帶來新氣象的瑞士百年品牌BALLY，推薦了充滿夏日感的「高山草莓」單品。此款設計是由品牌創意總監Simone Bellotti所設計，以甜美的手繪感、繽紛色彩帶來涼鞋、T恤和印花絲巾等單品，其中雪莉絲巾並以藍色為底、紅色Bally字樣，另有印花短夾，重拾媽媽心中的少女心。

想要打包媽媽的心？Bottega Veneta的Andiamo母親節系列則在水藍色、咖啡色長型手拿晚宴包之外，再推薦了編織皮帶，可成為包款的造型小物。以柔軟羊皮進行編織並搭配黃銅立體繩結，是Andiamo包款特色，並有多重色彩、異材質拼接與不同容量可供選擇，讓皮革與黃銅，呈現質感的軟硬對比與摩登；比利時王室愛用品牌Delvaux的Lingot Toy包則帶來從色彩帶來四溢果香的柚子黃色，訂價約10萬出頭，是擁有比利時王室愛用包款的（相對）輕奢之選。