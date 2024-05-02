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RALPH LAUREN秋冬大秀打造不過時的優雅、易於搭配的時髦 鄭秀晶Krystal、潔西卡雀絲坦都愛上！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
RALPH LAUREN回歸紐約辦秀，吸引鄭秀晶Krystal（左）、潔西卡雀絲坦（中）前往欣賞。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN回歸紐約辦秀，吸引鄭秀晶Krystal（左）、潔西卡雀絲坦（中）前往欣賞。圖／RALPH LAUREN提供

品牌大使鄭秀晶Krystal在看完RALPH LAUREN秋冬女裝大秀之後，覺得這季服飾「擁有不過時的優雅、以及易於搭配的時髦性」。除了她之外，包括高圓圓、潔西卡雀絲坦 （Jessica Chastain）、女星Kerry Washington等人都特地穿上品牌新裝，前去捧場，感受雋永的美式時尚魅力。

象徵美國時尚力量的RALPH LAUREN雖然是回歸了紐約辦秀，不過創辦人兼設計師的Ralph Lauren先生，卻沒有那麼在否要如其他品牌一樣，於時裝周期間發表最新系列。選在他個人設計工作室舉辦秋冬大秀，有著超模Christy Turlington擔任開場走秀，台下更有時尚女魔頭Anna Wintour、資深女星葛倫克蘿絲等人來捧場，說是發表會，其實更像是一場溫馨的好友聚會。讓人想起1972年時，一群時裝編輯與好友在最早的工作坊裡，共同見證RALPH LAUREN首個女裝系列的誕生。

時尚女魔頭Anna Wintour（左）也捧場RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
時尚女魔頭Anna Wintour（左）也捧場RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

在欣賞完大秀後，Anna Wintour還開玩笑說道「或許Ralph Lauren可以考慮成為電影導演」，她認為這一切是如此流暢，充滿詩意，而且從沒有人能把生活風格與時髦感如此緊密連結。因為不被定義，悅納自我，風格大膽的自信女性，一直都是Ralph Lauren先生的靈感泉源。他想像了這些女性會在華麗晚禮服外披上一件手工訂製夾克，不拘一格，創造豐富層次，也把這樣的概念運用在秋冬系列上。

RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀，選在設計師的工作室舉行。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀，選在設計師的工作室舉行。圖／RALPH LAUREN提供

同時秀場空間設計受到曼哈頓畫廊的精緻氛圍啟發，光滑的鍍鉻裝飾，現代懸臂椅和桃花心木細節，與Ralph Lauren先生不遠處的辦公室相呼應。而在此呈現的系列服飾，便以柔中性色和金屬色為基調，反映了女性的自然、自信之美；透過修身剪裁西裝外套、針織披肩、麂皮絨和皮革單品，以及斜裁禮服，平衡了極簡主義與藝術性。不僅如此，藉由珠飾和粗花呢的拼接與裝飾，賦予了華麗觸感。而包款、鞋履與珠寶等配飾，亦為該系列錦上添花，其中最醒目的便是全新RL 888系列包款。

女星鄭秀晶Krystal現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
女星鄭秀晶Krystal現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

女星Kerry Washington現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
女星Kerry Washington現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

女星高圓圓出席RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
女星高圓圓出席RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

女星葛倫克蘿絲出席RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
女星葛倫克蘿絲出席RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

女星潔西卡雀絲坦現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供
女星潔西卡雀絲坦現身RALPH LAUREN的2024秋冬女裝大秀。圖／RALPH LAUREN提供

超模孫菲菲替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供
超模孫菲菲替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供

超模Irina Shayk替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供
超模Irina Shayk替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供

全新材質與配色的RL 888系列迷你托特包，是本季重點單品之一。圖／RALPH LAUREN提供
全新材質與配色的RL 888系列迷你托特包，是本季重點單品之一。圖／RALPH LAUREN提供

揉和西部牛仔風情，呈現女性自信之美，一直都是RALPH LAUREN最擅長的手法。圖／RALPH LAUREN提供
揉和西部牛仔風情，呈現女性自信之美，一直都是RALPH LAUREN最擅長的手法。圖／RALPH LAUREN提供

超模Christy Turlington替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供
超模Christy Turlington替RALPH LAUREN展演2024秋冬系列女裝。圖／RALPH LAUREN提供

棕色鱷魚皮RL 888系列Crossbody斜背包，成為系列搭配亮點。圖／RALPH LAUREN提供
棕色鱷魚皮RL 888系列Crossbody斜背包，成為系列搭配亮點。圖／RALPH LAUREN提供

品牌 潔西卡崔絲坦 設計師 高圓圓

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