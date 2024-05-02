RALPH LAUREN秋冬大秀打造不過時的優雅、易於搭配的時髦 鄭秀晶Krystal、潔西卡雀絲坦都愛上！
品牌大使鄭秀晶Krystal在看完RALPH LAUREN秋冬女裝大秀之後，覺得這季服飾「擁有不過時的優雅、以及易於搭配的時髦性」。除了她之外，包括高圓圓、潔西卡雀絲坦 （Jessica Chastain）、女星Kerry Washington等人都特地穿上品牌新裝，前去捧場，感受雋永的美式時尚魅力。
象徵美國時尚力量的RALPH LAUREN雖然是回歸了紐約辦秀，不過創辦人兼設計師的Ralph Lauren先生，卻沒有那麼在否要如其他品牌一樣，於時裝周期間發表最新系列。選在他個人設計工作室舉辦秋冬大秀，有著超模Christy Turlington擔任開場走秀，台下更有時尚女魔頭Anna Wintour、資深女星葛倫克蘿絲等人來捧場，說是發表會，其實更像是一場溫馨的好友聚會。讓人想起1972年時，一群時裝編輯與好友在最早的工作坊裡，共同見證RALPH LAUREN首個女裝系列的誕生。
在欣賞完大秀後，Anna Wintour還開玩笑說道「或許Ralph Lauren可以考慮成為電影導演」，她認為這一切是如此流暢，充滿詩意，而且從沒有人能把生活風格與時髦感如此緊密連結。因為不被定義，悅納自我，風格大膽的自信女性，一直都是Ralph Lauren先生的靈感泉源。他想像了這些女性會在華麗晚禮服外披上一件手工訂製夾克，不拘一格，創造豐富層次，也把這樣的概念運用在秋冬系列上。
同時秀場空間設計受到曼哈頓畫廊的精緻氛圍啟發，光滑的鍍鉻裝飾，現代懸臂椅和桃花心木細節，與Ralph Lauren先生不遠處的辦公室相呼應。而在此呈現的系列服飾，便以柔中性色和金屬色為基調，反映了女性的自然、自信之美；透過修身剪裁西裝外套、針織披肩、麂皮絨和皮革單品，以及斜裁禮服，平衡了極簡主義與藝術性。不僅如此，藉由珠飾和粗花呢的拼接與裝飾，賦予了華麗觸感。而包款、鞋履與珠寶等配飾，亦為該系列錦上添花，其中最醒目的便是全新RL 888系列包款。
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