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馬祖酒廠攜手泰山 推TEAM TAIWAN挺台灣總統就職紀念酒

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
馬祖酒廠與泰山攜手，推出中華民國第16任總統副總統就職紀念酒。圖／泰山提供
馬祖酒廠與泰山攜手，推出中華民國第16任總統副總統就職紀念酒。圖／泰山提供

慶祝中華民國第16任總統副總統就職，馬祖酒廠經由總統、副總統獨家親自授權，以「TEAM TAIWAN 挺台灣」為發想，首度攜手泰山企業發行瓷瓶、玻璃瓶兩款520紀念酒。

泰山表示，馬祖酒廠第16屆總統副總統就職紀念酒以「團結守護」為概念，呈現「守護主場、守護國家」精神，瓷瓶外盒以燙金的扇形「挺台灣」字樣，展現張開雙臂、彼此相挺意象，瓶身則以圓潤雅緻的白綠雙色象徵包容多元文化的未來，正副總統肩並肩的形象照展現自信，搭配高聳山脈元素，象徵國家穩健發展。

玻璃瓶搭配正副總統遠眺前方的照片，展現希望與前景，下方的V型元素則呼應開放與團結，有國家進步繁榮、與人民一同前行意涵。

泰山表示，馬祖酒廠得天獨厚的地理環境加上長達52天的自然發酵，酒質純粹而珍貴，因而連年獲得國宴用酒的殊榮，馬祖酒廠所發行的520就職紀念酒更有其收藏價值和增值空間，歷來都是收藏家與選民爭相收購的酒品。

泰山指出，第16任總統副總統就職紀念酒瓷瓶5月13日起於全台7-ELEVEN、全家及各大指定菸酒專通路開放預購，玻璃瓶於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、家樂福以及各大指定菸酒專通路開放預購，瓷瓶700毫升售價2180元、限量8000瓶；玻璃瓶600毫升售價999元、限量1.8萬瓶，與國人共同慶賀國家喜事、見證歷史。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖

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