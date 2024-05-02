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2款名店監製飯糰奪「台灣天糰」冠軍 全台超商量飯店開賣

中央社／ 台北2日電
農業部農糧署2日舉辦第2屆台灣天糰爭霸戰冠軍飯糰上市記者會，代理署長蘇茂祥（中）宣布，冠軍得主與統一超商、喜生食品合作，推出「年輪飯糰」及「醬香起司雞」飯糰，5月起上市。中央社
農業部農糧署2日舉辦第2屆台灣天糰爭霸戰冠軍飯糰上市記者會，代理署長蘇茂祥（中）宣布，冠軍得主與統一超商、喜生食品合作，推出「年輪飯糰」及「醬香起司雞」飯糰，5月起上市。中央社

第2屆台灣天糰爭霸戰的兩組冠軍作品「年輪飯糰」、「醬香起司雞」由名店監製，5月起在超商及量飯店開賣，農糧署推廣米食，希望國人享受美味米食多多消費。

農業部農糧署今天舉辦第2屆台灣天糰爭霸戰冠軍飯糰上市記者會，宣布冠軍得主與統一超商、喜生食品合作，推出「年輪飯糰」及「醬香起司雞」飯糰上市，5月起於家樂福、愛買及統一超商門市等全台超過6900處通路據點上市。

農糧署代理署長蘇茂祥表示，年輪飯糰是由獲得米其林綠星餐廳的「小小樹食」監製，使用冠軍米常勝軍高雄147號，搭配食材製成蔬食版海膽醬，即起在全台家樂福與愛買門市販售，13日起在統一超商也買得到。

至於醬香起司雞飯糰，則由彰化飯糰名店「幸福稻飯丸」監製，使用台南11號產銷履歷米，即起在統一超商販售。

近期食安風波不斷，蘇茂祥表示，「年輪飯糰」及「醬香起司雞」飯糰，均由通過ISO22000及HACCP驗證的工廠產製，生產過程符合國際食品安全管理系統標準，並取得產銷履歷驗證，以供消費者最安全、安心、可溯源的冠軍飯糰。

蘇茂祥指出，國人白米消費量呈現逐年下跌趨勢，在2022年國人食米量每人1年平均吃43公斤，與40年前每人平均食米量超過90公斤相比僅剩一半。

蘇茂祥說明，農糧署近年舉辦米食比賽，包含碗粿、炒飯、飯糰等，並讓冠軍作品和超商通路合作上架販售，相關產品5年來已累計賣出400萬份，產銷履歷用米消耗量約40萬公斤，希望今年和統一超商、喜生食品合作上架飯糰能賣出100萬份，讓國人品嚐到米食的美味。

產銷履歷 超商 飯糰

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