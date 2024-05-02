綻放幸運的氣息 香奈兒精品香水「幸運星辰COMÈTE」

「我要以群星裝扮女人。星星！（…）看看這些彗星，本體在雙肩上閃爍，耀眼的彗尾則滑落至身後，再以星雨傾瀉而下的姿態落在前胸…」香奈兒女士曾這麼訴說著彗星（COMÈTE）。時間回到1932年，香奈兒女士首度推出的頂級珠寶系列，就以彗星與星星為主軸，最著名的Comète項鍊，頸部上垂綴著彗星的光芒，讓人一眼難忘。而香奈兒精品香水來到第19款「幸運星辰COMÈTE」，就以彗星（COMÈTE）為主題，帶來充滿機運與幸運的全新香氛。

彗星，一直是香奈兒品牌中的重要符碼，帶點神秘感、卻又代表著無窮機運，代表著幸運的符碼，象徵著香奈兒女士樂觀、自信且大膽創新的意象。在黑夜中，當彗星灑落於天際，讓人一眼難忘的璀璨，而應用在香水上，更是充滿讓人魂牽夢縈的歡樂香調。

香水，有別於服飾、配件與珠寶，不具有完全意象，卻反而更能襯托出使用者的氣質與姿態，透過香味來呈現個人的獨特風格與風貌，而香奈兒精品香水系列，採用頂級高貴的原料，每每從香奈兒女士人生中，重要的聲明篇章、設計靈感或是經典符碼，超越年齡與性別、時間，香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨指出，「香水對香奈兒兒言，是一種心境、一種風格的詮釋」。

為呈現出「幸運星辰COMÈTE」香水，奧利維耶·波巨從1932頂級珠寶系列中的Comète項鍊為靈感，光芒灑落在頸間肌膚上，帶來璀璨光芒，以及一眼難忘的特質，呈現在香調上，更是呈現出馥郁花香與明亮氣息。

幸運星辰COMÈTE香水就如同帶來機運的彗星，以清新的櫻花香調揭開序幕，有著純淨的基調，結合鳶尾花萃取和麝香香氣交融，在身上以神秘的磁性沾惹於肌膚上，蘊含粉香質感，香氣細膩且豐富，噴灑於身上，象徵著幸運與機運隨時上門，得要大膽掌握，展現出樂觀的能量與特性。