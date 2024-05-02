從《黑暗榮耀》到《淚之女王》朴成焄因反派演太好爆紅！ 10個故事帶你更認識他

在2024年最火紅的韓劇裡，如果《淚之女王》謙虛地自稱第二，目前肯定沒有人敢說第一，本劇從3月9日首播到4月28日邁入正式大結局，16集的內容幾乎讓各國的觀眾心情跟著高低起伏，極高的討論度成了韓國影視產業又一經典代表作品，更讓人充滿各種歡笑和淚水。

《淚之女王》由曾寫過《來自星星的你》、《愛的迫降》的朴智恩執筆，在超強編劇的加持下，《淚之女王》從一推出就受到極高的迴響。雖然最終的結局反應差強人意、幾乎把所有「鄉土劇」可能的情節都端上檯面，但依然不減本劇受歡迎的程度。

當然，《淚之女王》更在金秀賢與金智媛這對「雙金CP」的完美搭配下，綻放一種螢幕上永遠閃耀動人的粉紅泡泡——他們更成為玄彬和孫藝珍之後，韓國觀眾最期待「假戲真做」的螢幕情侶，紛紛期待他們不只在戲劇中結下良緣，戲外更能延續故事的發展，寫下王子與公主般的浪漫結局。

然而，在讓人稱羨的甜蜜背後，自然有讓人恨之入骨的超級大反派，朴成焄所飾演的尹殷盛，完全把「邪惡」這個詞彙定義的十分透澈，許多觀眾恨他恨得牙癢癢，更恨不得能好好揍他一拳，幫白賢祐出一口氣。

朴成焄的表演真的非常出色，他將那種「我得不到，別人也別想拿走」的反社會人格發揮的淋漓盡致；在從小被母親拋棄的陰影下，造就他長大後扭曲的性格，那種內心渴望愛卻得不到愛的挫折，舉手投足的姿態、眼神的猥瑣、嘴角的上揚都讓人油膩到非常不耐，更加證明這個角色詮釋得非常成功。

尹殷盛在《淚之女王》中讓觀眾恨得牙癢癢，證明這個角色非常成功。tvN

從《黑暗榮耀》的全宰寯到《淚之女王》的尹殷盛，在螢幕背後，朴成焄當然不是壞人，他曾笑說，「看到大家這麼討厭尹殷盛，我覺得很開心，但希望大家不要討厭我。」

而朴成焄幕後的許多小故事，其實也有不少令人感動的地方。

1、他是經典被「失去名字」的演員

全宰寯這個角色實在太過成功，讓很多人甚至以為這就是他的本名。Netflix

一些演員如果演出某個角色太過具有代表性，有時候眾人還會忘記演員的本名，朴成焄就是最經典的例子。

但通常，這種情形都只會發生在觀眾身上，如果連工作人員都這麼稱呼，那可就特別有趣了。根據《淚之女王》的劇組人員透露，朴成焄在拍戲時，工作人員都是叫他全宰寯，甚至還有人以為這就是他的本名，他也索性不特別去解釋，令他好氣又好笑。

2、演好人都沒被記住，乾脆把壞人演得更壞

從《黑暗榮耀》被丟到水泥裡溺死，到《淚之女王》被亂槍打死，朴成焄的反派形象早就深植人心，這兩部韓劇也成了他生涯目前最具代表性的作品。

不過，其實出道很早的他，也有演過許多正派的好角色，但都沒有讓他大紅大紫，他曾在訪問時透露，就是因為自己演好人都不會被記住，所以乾脆演很壞的壞人，沒想到受到這麼大的迴響。

3、《淚之女王》太受歡迎，朴成焄仇恨值點滿

私下的朴成焄其實和金智媛也有不錯交情。Park

朴成焄分享，因為《淚之女王》太受歡迎的原因，他走在路上彷彿累積了很多仇恨值，路人都在瞪他，甚至去餐廳用餐時，店內的阿姨還大力拍他背，問他為什麼要這麼壞，不要一直去打擾白賢祐洪海仁。

4、他認為飾演反派更具有挑戰性

近年的朴成焄，幾乎已經成了「反派」的代名詞，他曾在訪問時透露，對比飾演和自己個性相近的角色，演邪惡的反派其實更具有挑戰性，那個意識會更加強烈，因為要創造更多的表演空間。

也剛好因為他的反派都很成功，反而在惡人上更大放異彩。目前朴成焄也確定將在《魷魚遊戲2》飾演一角，雖然角色並未公開，但不論正反派都依然令人期待。

朴成焄的出道作是電影《霜花店：朕的男人》，照片最後排左1就是他。Showbox

1985年生的朴成焄，是東亞放送藝術大學表演電影系畢業，他2008年正式出道，第一部作品是趙寅成、朱鎮模與宋智孝主演的《霜花店：朕的男人》，但朴成焄幾乎沒什麼戲份，算是群眾演員之一，很多人甚至還不知道他在電影中有演出。

後來，他也在許多的戲劇中扮演名不見經傳的配角，一直到2018年的《我唯一的守護者》才漸漸打開知名度，十年載浮載沉終於有所成績，而直到2022年的《黑暗榮耀》，他才體驗到爆紅的滋味。

6、學生時期參與演出，偶然發現表演的樂趣

朴成焄成為演員的過程，其實是很突然的，他說他突然對電影系感到興趣，就直接報考了，但入學以後，對自己的夢想其實還不是很清楚。

「後來有一次參加學校的表演工作坊，我被選為主角，走上台時突然發現觀眾的目光，當演出接近中後半段時，我感受到最後的能量和掌聲的鼓舞，那時我體會到一種成就感和喜悅，我才知道我想成為演員，夢想也更清晰了。」

7、本人個性其實很和善，私下很少說髒話

朴成焄和自己《黑暗榮耀》中的女兒合照。Netflix

對比《黑暗榮耀》和《淚之女王》個性險惡的大壞蛋，私下的朴成焄人其實非常友善，而且不太會說髒話，因此在演全宰寯時，他花了好大的時間才能克服這個障礙。

他說，演全宰寯講髒話真的是最困難的，因為和自己的個性真的差太多，這也成了他人生說髒話的巔峰。因此對比尹殷盛的假紳士，其實比全宰寯容易多了。

8、家境其實不好，住在《寄生上流》那樣的半地下室7年

朴成焄近期上了劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，暢談他出道多年的點點滴滴，也因為網路上盛傳他其實出生於顯赫的家世，他也對此作出澄清，「那真的是無稽之談！」

他說，高中時，家中變得非常的窮，朋友們找他一起去吃漢堡，但他沒有錢吃，所以就坐在樓梯上等朋友們出來，他甚至還住在像電影《寄生上流》那樣的半地下室長達7年，一路苦熬過來，才有現在的朴成焄。

9、私下其實很膽小，而且怕鬼

他也在《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，他的真實性格其實是個膽小鬼，甚至在退伍之前，每天晚上都是開著燈睡覺，只因為怕關燈會有鬼出現。

此外，雖然他有演出恐怖電影《鬼病院：靈異直播》，但他非常害怕恐怖片，私下完全不敢看，和壞人的模樣有著極大反差。

10、嘗試演戲的同時，還曾差點成為配音員

朴成焄曾經一路考慮往配音員這條路發展。tvN

朴成焄在出道前期的2009年，曾去考過KBS的配音員招募，還一路闖到最後一關。他擅於研究聲音模仿，很能抓住聲音的變化和細節，最具代表性是模仿宋康昊的聲音。

他笑說，如果當時有通過最終面試，他就會成為第34期的KBS配音員，但也可能因為這樣的改變，他後來就不會走上演員這條路了。

（本文出自2024.04.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）