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7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」8款新包裝登場！擴大拓點破千店　「芋泥生乳捲、焦糖德式布丁」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN搶攻600億烘焙商機，自2023年起推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，以「異國夯甜點」、「在地嚴選」兩大特色，提供消費者全日型的療癒輕食補給選擇。自今年5月起更全新推出自有甜點品牌「LADEARS」，8款手工甜點全新包裝登場，用親民的價格也能享有高質感的食慾享受。

7-ELEVEN多年來深耕烘焙市場，甜點是重點發展的商品類別，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，發現甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成。7-ELEVEN自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等逾50款豐富選擇，其中又以「半月燒」最夯，綿密鬆軟蛋糕體搭配不同限定濃厚內餡， 推出至今已狂賣540萬顆。甜點專櫃現已突破1,200店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長，一年下來已有千萬人次體驗。

根據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。鎖定21至40歲女性客群，自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，邀請職人等級甜點師傅共同進行商品研發，嚴選用料、兼顧品質與豐富口味，同時結合在地嚴選農特產，融合精美包裝外觀，淬鍊出全新療癒甜食，未來甜點品牌將不定期推出蛋糕、杯裝甜點、塔類、西式小點等新品。

「LADEARS」甜點即日起於全台逾6,900家7-ELEVEN門市販售，每支商品歷經10次以上調整，成就極致的口味與品質。首波8款全新包裝登場，首推「芋泥生乳捲」嚴選檳榔心芋泥內餡，口感綿密帶有顆粒，拌入法國肯迪雅鮮奶油，獨特6字捲法巧妙與柔軟蛋糕體結合，口感層次豐富，售價65元；「黑森林蛋糕」選用比利時巧克力製成香濃柔軟戚風蛋糕體，拌入櫻桃巧克力鮮奶油內餡，佐以巧克力碎片點綴，售價59元；「法式檸檬塔」嚴選在地屏東檸檬，搭配酥脆塔皮奶香濃郁，佐以進口鮮奶油製作檸檬餡，售價49元；「焦糖德式布丁」內餡使用牛奶及紐西蘭進口鮮奶油，拌入不添加一滴水的香濃布丁液，搭配主廚熬煮黑糖醬，咬下塔皮奶香味十足，售價49元。

7-ELEVEN自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等逾50款豐富選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等逾50款豐富選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「爆餡羅馬生乳包」由職人研發柔軟冷藏餐包體，使用歐洲進口鮮奶油，口感綿密奶香濃郁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「爆餡羅馬生乳包」由職人研發柔軟冷藏餐包體，使用歐洲進口鮮奶油，口感綿密奶香濃郁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點專櫃破千店打造全日型療癒補給站，一口甜點夯、「半月燒」狂賣540萬顆。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN甜點專櫃破千店打造全日型療癒補給站，一口甜點夯、「半月燒」狂賣540萬顆。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「芋泥生乳捲」顆粒芋泥雙重內餡口感、「焦糖德式布丁」充滿濃郁蛋奶香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「芋泥生乳捲」顆粒芋泥雙重內餡口感、「焦糖德式布丁」充滿濃郁蛋奶香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「黑森林蛋糕」巧克力濃郁感十足，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「黑森林蛋糕」巧克力濃郁感十足，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「焦糖德式布丁」充滿濃郁蛋奶香、「法式檸檬塔」嚴選在地食材台灣屏東檸檬搭配酥脆塔皮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，「焦糖德式布丁」充滿濃郁蛋奶香、「法式檸檬塔」嚴選在地食材台灣屏東檸檬搭配酥脆塔皮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起更全新推出自有甜點品牌「LADEARS」，8款手工甜點全新包裝登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自今年5月起更全新推出自有甜點品牌「LADEARS」，8款手工甜點全新包裝登場。圖／7-ELEVEN提供
根據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。圖／7-ELEVEN提供
根據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。圖／7-ELEVEN提供

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