7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」8款新包裝登場！擴大拓點破千店　「芋泥生乳捲、焦糖德式布丁」必嘗

7-ELEVEN搶攻600億烘焙商機，自2023年起推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，以「異國夯甜點」、「在地嚴選」兩大特色，提供消費者全日型的療癒輕食補給選擇。自今年5月起更全新推出自有甜點品牌「LADEARS」，8款手工甜點全新包裝登場，用親民的價格也能享有高質感的食慾享受。

7-ELEVEN多年來深耕烘焙市場，甜點是重點發展的商品類別，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，發現甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成。7-ELEVEN自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等逾50款豐富選擇，其中又以「半月燒」最夯，綿密鬆軟蛋糕體搭配不同限定濃厚內餡， 推出至今已狂賣540萬顆。甜點專櫃現已突破1,200店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長，一年下來已有千萬人次體驗。

根據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。鎖定21至40歲女性客群，自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，邀請職人等級甜點師傅共同進行商品研發，嚴選用料、兼顧品質與豐富口味，同時結合在地嚴選農特產，融合精美包裝外觀，淬鍊出全新療癒甜食，未來甜點品牌將不定期推出蛋糕、杯裝甜點、塔類、西式小點等新品。