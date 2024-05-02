百貨公司化身派對 夜間限定藝術博覽會9日登場

將百貨公司變成藝術派對，藝術家周世雄創辦只在夜晚開放的夜台北國際藝術博覽會，將在9日起跑，他以石油畫系列聞名，此次也以石油藝術概念延伸至展區佈置，並將邀請多組DJ於各展區演出。

周世雄在1989年出生於台北，擁有倫敦藝術大學中央聖馬丁學院純藝術系學士、美國耶魯大學藝術研究所雕塑系碩士學位，其石油畫系列作品曾於倫敦皇家藝術研究院展出，並多次入圍英國當代藝術獎項，受英國當代藝術年鑑評選為年度最佳新銳藝術家。

周世雄去年推出首屆NIGHT ART FAIR TAIPEI 夜台北國際藝術博覽會，約近百組藝術家參與，吸引近5千名觀眾。他此次以「Hotel Unnamed 無名旅店」為題，以飯店為設計概念，將游泳池、健身房等飯店設施轉化為展場裝置藝術，呈現 POOL、LOBBY、SCULPTURE GARDEN、PHOTO BACKROOM、GYM、ROOM展區。

「Hotel Unnamed 無名旅店」主題靈感來自法國巴黎Molitor飯店，該飯店中央擁大型泳池，廣受當地市民歡迎，但飯店在1970年代易主，泳池被改裝為冬季滑冰場，並於1989年歇業。在1989年至2014年間，廢棄場地反而成為巴黎地下藝術工作者創作繪畫、音樂表演與塗鴉的基地。

其中，LOBBY 展區由夜藝博主辦GALLERY ROOM與日本東京畫廊 Galerie Supermarkt 共同策展，呈現周世雄、李宸安、于林漢、何宇森、蔡云逸、真田將太朗、馬克史達林等藝術家作品，創作類型包含當代藝術、雕塑、機械裝置、複合媒材。

NIGHT ART FAIR TAIPEI 夜台北國際藝術博覽會9日起將在台北信義劇場 Legacy MAX展出至12日。