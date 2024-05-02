跟媽媽一起變美麗、變有型！GU和UNIQLO祭出限定購物優惠 最低290元就能入手

迎接母親節到來，流行品牌GU將於5月3日至5月12日推出為期10天的「美人祭」活動；UNIQLO則是自5月3日起，連續14天，帶來母親節特別企劃，提供購物優惠之外，更展現豐富多元穿搭可能，讓消費者能跟媽媽一起變美麗、變有型！

為了讓所有消費者都能越買越划算，GU在活動期間推出三大專屬回饋，包括在品牌LINE官方帳號參加拉霸機活動，即有機會獲得最高880點的點數；於網路商店下單並選擇實體店舖取貨，單筆消費滿1,000元即贈好禮；在指定店舖再推獨享活動。其中新款女裝羅紋合身連身裙優惠價只要490元，後方搭配開衩設計，輕鬆穿上立即有型。還有輕型又不厚重的牛仔寬褲，高腰設計及前方打褶細節讓整體穿著更顯俐落，期間限定690元就能帶回家。另外，更有多款千元有找的上身、下身單品，能跟媽媽來個母女，或姊妹穿搭，做個自信美人。

人氣UNIQLO聯名Marimekko系列，也將於5月10日上市，特別著重輕盈涼爽設計。圖／UNIQLO提供

而夏季必備的AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，在UNIQLO的母親節特別企劃活動期間，現折200元。熱銷聯名UNIQLO：C系列細褶裙，更不到半價就能入手。另外，購物滿2,000元即贈造型網眼購物袋，附有保冷收納機能，出遊購物都方便，完全就是媽媽們的菜。而人氣聯名Marimekko系列，也將於5月10日上市，特別著重輕盈涼爽設計，像是開領襯衫、長裙，採用高品質亞麻混紡材質，在悶熱夏天穿也能維持乾爽舒適，寬鬆輪廓結合Marimekko經典印花，無論是搭配成套或是單獨穿搭，都充滿時尚魅力。

GU女裝牛仔寬褲，期間限定690元就能帶回家。圖／GU提供

GU女裝羅紋合身連身裙，優惠價只要490元。圖／GU提供

UNIQLO AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，活動優惠價790元。圖／UNIQLO提供