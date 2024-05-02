陰雨綿綿好討厭！超實用小物 從身上到居家保持乾燥

近期全台各地，都陸陸續續下雨，時而大雨，時而陰雨綿綿，讓許多人覺得很煩心，除了外出上班時，身上總會又濕又黏，回到家中都是充滿潮濕感，除了除濕機之外，還有許多防潮濕的小物，HANDS就推薦一系列好用的小物。

想要居家空間保持乾燥，首選就是除濕機，但要注意開除濕機時，需要緊閉門窗，且除濕機要放在空間的中心，才能有效提升除濕效率。另外還能搭配使用NECO除濕盒，小小一盒，有著可以吸收1000ml的大容量，幫忙減少空間中的濕氣。

而在衣櫃中，也要注意除濕，不然衣服可會發霉且發臭，白元 Dry & Dry Up 吊掛式除濕包具有除濕、除臭、防黃斑、防黴等功效，適合放在衣櫃當中。而房間中的床墊，也要注意除濕，除了可以使用日本進口「可洗防蹣除濕墊」，可以鋪在床墊上，就能除濕、抗菌、防臭、防螨蟲多效合一，還能搭配Pure-ism寢具噴霧，噴灑在枕頭、床墊、棉被上，可以更有效驅除塵螨。