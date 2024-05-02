德德再接拍廣告！全新造型放送電眼魅力 勾出粉絲「姨母笑」

話題人物、也是「國民弟弟」的徳德，不僅掀起全網「缺德」熱潮，更因為帥氣神顏被封為台版車銀優。繼首度代言台牌後，近期又曝光換上新造型並拍攝眼鏡廣告，全程放送「小奶狗」的電眼魅力，讓粉絲們看了也不禁露出姨母笑。

台灣眼鏡品牌 KlassiC.以受到年輕消費者喜愛的16型人格測驗為靈感，推出全新MBTI墨鏡，並邀請「德德」演繹5種不同的造型，拍攝形象廣告。「沒有什麼是MBTI分類不了的」，KlassiC.將這一理念融入到了產品設計之中，以亞洲膚色為基準，調配出了16種最適合色調，使得墨鏡不僅能夠修飾臉型，還能提升氣色。除了形象拍攝外，德德接受影音訪談，提到日常必有的儀式感時，不忘偷偷抱怨「遲到會被爸爸罵，因此沒時間管儀式感了 ! 」言語之中透露出父子之間好感情。

JINS官網線上商城限定主題「獻花給最愛的人」，推出「花字」優惠，品名當中有「花」字的商品最低8折起。圖／JINS提供

母親節將至，日本眼鏡品牌JINS出多重感恩優惠要讓媽媽心花開，在5月7日起到5月12日期間活動期間到實體門市購買指定商品最低7折起，配鏡升級鏡片享鏡片9折優惠，當日單筆消費滿5000現折500元。官網線上商城限定主題「獻花給最愛的人」，推出「花字」優惠，品名當中有「花」字的商品最低8折起，以實際行動表達對媽媽的愛與感謝。

台灣眼鏡品牌 KlassiC.推出全新MBTI墨鏡，並邀請「德德」演繹5種不同的造型，拍攝形象廣告。圖／ KlassiC.提供

台灣眼鏡品牌 KlassiC.推出全新MBTI墨鏡，並邀請「德德」演繹5種不同的造型，拍攝形象廣告。圖／ KlassiC.提供

台灣眼鏡品牌 KlassiC.推出全新MBTI墨鏡，並邀請「德德」演繹5種不同的造型，拍攝形象廣告。圖／ KlassiC.提供