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改編自世界經典文學 音樂劇「小王子」5月台北開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
音樂劇「小王子」劇照。圖／C Musical提供
音樂劇「小王子」劇照。圖／C Musical提供

由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的韓國授權音樂劇「小王子」，將於2024年5月9日至5月19日在臺北表演藝術中心藍盒子一連演出12場。2022起演出至今累積超過兩萬名觀眾的韓國授權音樂劇「小王子」，將於今年進行最終回巡演，邀請觀眾走進劇場，來趟感動與自我療癒之旅。

韓國授權音樂劇「小王子」將於2024年5月9日至5月19日於臺北表演藝術中心藍盒子一連演出12場。圖／C Musical提供
韓國授權音樂劇「小王子」將於2024年5月9日至5月19日於臺北表演藝術中心藍盒子一連演出12場。圖／C Musical提供

音樂劇「小王子」改編自同名經典文學，原版韓語作品在韓國Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價，臺灣觀眾更是從7歲到70歲都熱烈迴響，在演出中找到屬於自己心中的小王子。生動呆萌操偶與絕美浪漫光影搭配，完美重現「小王子」超經典名場景；現場樂團演奏，讓人瞬間置身B612星球，2024年台北12場演出的12種卡司組合、8位實力派演員輪番上陣，每場展現不同魅力，打造各具特色的B612星球。

音樂劇「小王子」2024年Season 1最終回巡演即將展開，將在5月於臺北表演藝術中心演出，9月起巡演臺中、高雄。臺北場次現正熱賣中，售票請上 OPENTIX

觀眾 音樂劇

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