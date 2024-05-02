日本鐵道公司共同發行NFT 小額捐款即可支援台灣地震災區

日本「第三部門鐵道等協議會」為支援台灣花蓮地震災區，將自5月2日至5月31日透過「鐵印帳Digital」( https://www.tetsuin.yomiuri.co.jp ) APP ，販賣「台灣應援數位鐵印」(含稅價550日圓)，販賣收入扣除相關手續費後，透過日本紅十字會捐予台灣受災地。

台灣於4月3日發生花蓮大地震，引發許多災情，目前仍持續有多起餘震。日本「第三部門鐵道等協議會」旗下有10家以上鐵道公司與台鐵互為姊妹鐵道，關係十分密切，每當日本發生如311地震、熊本地震、能登地震等災害時，台灣都會提供溫暖的支援，因此協議會決定使用「 鐵印帳Digital 」援助災區。

「 鐵印帳Digital 」是「株式會社讀賣新聞大阪本社」、「株式會社讀賣旅行」子公司「株式會社旅行讀賣出版社」，和加盟「第三部門鐵道等協議會」的各鐵道公司共同於今年3月推出的APP。購買NFT化的鐵印需要讀取設在車站的QR code，但「台灣應援鐵印」只要先登錄帳號(免費)，就可在APP內購買。

什麼是鐵印帳

「第三部門鐵道等協議會」加盟的鐵道公司於2020年7月推出「鐵道版御朱印」。截至2023年12月已發行6萬冊以上鐵印帳，售出約63萬份鐵印。鐵印帳是旅行讀賣出版社的登錄商標，因為參與地方鐵道與沿線區域活力化的成果，獲得第20屆日本鐵道賞特別賞、年度鐵旅2020首獎、日本命名大賞2022優秀賞。