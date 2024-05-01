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百貨母親節蛋糕名店一次蒐集 顏值、美味大比拚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
顏值美味兼具的母親節蛋糕，挑選過程別有樂趣，可以說是慶祝母親節必備的儀式感。圖／遠百提供
顏值美味兼具的母親節蛋糕，挑選過程別有樂趣，可以說是慶祝母親節必備的儀式感。圖／遠百提供

母親節除了全家一起好好吃飯，別忘了提前選好母親節蛋糕，帶給媽媽完整的甜蜜氛圍感。

遠東百貨今年把各路知名品牌集結，芋頭是不少長輩的喜愛口味，推薦像是香格里拉台南遠東大飯店「芋頭巴斯克乳酪蛋糕」，日式修多蛋糕佐上香草巴斯克乳酪、馬司卡邦香緹，內藏手工芋頭餡、新鮮莓果。其他高顏值美味蛋糕像是侯布雄法式茶點沙龍「傾心」，粉紅色心型造型蛋糕，表達對媽媽的意愛滿滿。PAUL法式麵包甜點沙龍的「柚見花香」，以嚴選高含量維他命Ｃ的葡萄柚為主軸，搭配清爽的薄荷杏仁蛋糕，夾入葡萄柚慕斯、荔枝慕斯、紅桃庫利，入口層次豐富，味蕾驚豔，酸甜不膩口。

今年BREEZEONLINE微風精品線上集結法朋烘焙甜點坊、Ponpie澎派、富錦樹咖啡等知名品牌限定蛋糕，超過25款人氣甜點。今年更特別加強引進了長條蛋糕、派塔和糕點類商品，同時推出小型尺寸蛋糕。微風表示，因消費者預購多以 「小而美為主」，因此6吋以下、低甜度，生乳捲系列備受歡迎。

微風館內人氣餐廳Smith & Wollensky與SEA TO SKY招牌蛋糕也買得到，Smith & Wollensky一次推出兩款：經典款外層濃郁黑巧克力甘納許，招牌口味完整呈現，限定款則打造唯美粉色，內層巧克力蛋糕與慕斯美味不變，客製八吋圓形蛋糕是節日慶祝首選，也可採單片購買。SEA TO SKY巨大藍絲絨蛋糕，特別為了小家庭販售切片款。即日起至5月12日下單任一甜點商品即享Breeze Rewards微風點數10倍送。

誠品線上同步蒐羅人氣水果蛋糕特輯5折起，像是被酥脆菠蘿覆蓋的「超比食品」芒果酥菠蘿乳酪蛋糕，紐西蘭特級奶油乳酪鋪滿酥菠蘿與台灣特色芒果丁，冷凍冷藏雙種口感；甜點店「Boka」推出的香草草莓戚風蛋糕，鬆軟戚風糕體搭配香濃草莓醬。「CNFlower」與「法朋烘焙甜點坊」聯名草莓煉乳旅人蛋糕花禮，草莓覆盆子與煉乳雙層口味磅蛋糕，還有自製酸甜草莓醬、脆口草莓果乾。

香格里拉台南遠東大飯店芋頭巴斯克乳酪蛋糕，5.5吋1,388元、7吋1,988元。圖／遠百提供
香格里拉台南遠東大飯店芋頭巴斯克乳酪蛋糕，5.5吋1,388元、7吋1,988元。圖／遠百提供
SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍傾心蛋糕，5吋1,280元。限遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山5月1日至5月12日販售。圖／遠百提供
SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍傾心蛋糕，5吋1,280元。限遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山5月1日至5月12日販售。圖／遠百提供
PAUL法式麵包甜點沙龍柚見花香，6吋1,630元。圖／遠百提供
PAUL法式麵包甜點沙龍柚見花香，6吋1,630元。圖／遠百提供
Breeze Super X Le Ruban Pâtisserie X ÉCHIRÉ繁花巴黎艾許奶油霜蛋糕，1,980元。圖／微風提供
Breeze Super X Le Ruban Pâtisserie X ÉCHIRÉ繁花巴黎艾許奶油霜蛋糕，1,980元。圖／微風提供
Smith & Wollensky母親節巧克力蛋糕經典款8吋2,900元，切片580元。圖／微風提供
Smith & Wollensky母親節巧克力蛋糕經典款8吋2,900元，切片580元。圖／微風提供
富錦樹咖啡蛋糕3件組(焦糖布蕾芋泥+提拉米蘇+茉香戚風) ，997元。圖／微風提供
富錦樹咖啡蛋糕3件組(焦糖布蕾芋泥+提拉米蘇+茉香戚風) ，997元。圖／微風提供
誠品線上超比食品芒果酥菠蘿乳酪蛋糕，679元。圖／誠品提供
誠品線上超比食品芒果酥菠蘿乳酪蛋糕，679元。圖／誠品提供
誠品線上Boka香草草莓戚風蛋糕，838元。圖／誠品提供
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人氣甜點 草莓

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