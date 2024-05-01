來嘉BIKE訪 嘉義環市自行車騎乘體驗抽iPhone15
嘉義市youbike公共自行車截至3月，累計逾466萬人次使用，平均周轉率約4.07轉，高居非六都縣市之冠。市府6月1日上午8點30分，在北香湖公園公園入口廣場，舉辦「來嘉BIKE訪2024環市自行車騎乘體驗活動」，後天開放報名，有機會抽到iphone15大獎。
市府觀新處說，有興趣民眾5月3日中午12點起至24日中午12點，至「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁 (https:// reurl.cc/xaO741)或至「來嘉BIKE訪-2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」線上報名網站(https://reurl.cc/8vyaj7)報名參加，限量500個名額，有機會抽到iPhone15大獎。
市府交通處長許啟明上午工作報告，截至3月累計逾466萬人次使用，平均周轉率約4.07轉。總站數達146站 (含擴充及捐贈)，車輛1101輛自行車全數投入營運，其中150輛電輔車。因應民眾熱烈需求，持續建置youbike站點及增購車輛，今年計畫擴增50站（750柱），預計增購375輛車，其中15％電輔車，完善最後一哩路網及便利性。
市府推廣民眾騎自行車，響應6月1日交通部活動，舉辦「來嘉BIKE訪環市自行車騎乘體驗活動」，路線從北香湖公園入口廣場出發，沿世賢路自行車道騎乘，最後抵達嘉大新民校區，全長約7公里，線上報名成功現場檢錄後全程完賽，可獲得從「潮流扭蛋機」中抽取騎乘完賽禮機會，限量500份，內含嘉市潮選店精美禮品、大白熊造型木漿海綿及完賽證明書各一份，最大獎價值2萬9900元的IPHONE15智慧型手機一支（128G、顏色隨機出貨）。
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