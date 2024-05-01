來嘉BIKE訪 嘉義環市自行車騎乘體驗抽iPhone15

嘉義市youbike公共自行車截至3月，累計逾466萬人次使用，平均周轉率約4.07轉，高居非六都縣市之冠。市府6月1日上午8點30分，在北香湖公園公園入口廣場，舉辦「來嘉BIKE訪2024環市自行車騎乘體驗活動」，後天開放報名，有機會抽到iphone15大獎。

市府觀新處說，有興趣民眾5月3日中午12點起至24日中午12點，至「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁 (https:// reurl.cc/xaO741)或至「來嘉BIKE訪-2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」線上報名網站(https://reurl.cc/8vyaj7)報名參加，限量500個名額，有機會抽到iPhone15大獎。

市府交通處長許啟明上午工作報告，截至3月累計逾466萬人次使用，平均周轉率約4.07轉。總站數達146站 (含擴充及捐贈)，車輛1101輛自行車全數投入營運，其中150輛電輔車。因應民眾熱烈需求，持續建置youbike站點及增購車輛，今年計畫擴增50站（750柱），預計增購375輛車，其中15％電輔車，完善最後一哩路網及便利性。