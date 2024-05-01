溫馨5月夜空不單調！迎接寶瓶灑下流星雨 觀測時間曝光
5月除了迎接母親節外，美麗的夜空也不單調，除了年度第4大的寶瓶座η(Eta)流星雨之外，更有「月掩火星」及「水星西大距」可以觀測。台南市教育局南瀛天文館提醒，有興趣的天文迷趕快筆記，帶著雀躍的心期待特殊天象的到來。
教育局表示，5月5日當日天空非常熱鬧，上午月掩火星約10時38分火星開始掩入、11時57分火星復出結束，過程約略1小時19分，火星視星等約1.1；晚上則迎來寶瓶座η流星雨極大期，ZHR值接近50，月相近朔、觀測條件極佳，輻射點約於5月6日凌晨1時30分升起。
接著，母親節前夕發生的水星西大距將於5月10日登場，水星亮度可達0.4、和太陽相距26.4度，位於雙魚座，可於日出前的東方低空找到這顆體積小又離太陽最近的行星，平時難以觀測，在大距時是最適合觀察的時候，有興趣的民眾請早點起床，來找找看水星。
教育局長鄭新輝說，寶瓶座η流星雨屬於中型規模的流星雨，母體為著名的哈雷彗星（1P/Halley），活躍期在每年的4月19日至5月28日，流星速度極快，輻射點位於寶瓶座η附近，今年的寶瓶座η流星雨極大期時觀測條件極佳，每小時上看50顆，十分適合民眾出門欣賞。
觀賞流星雨不需任何觀測器材，只要遠離光害區、找個空曠視野佳的地方躺下來，仰望天頂四周、保持耐心，便能期待流星劃過眼前的時刻，不過欣賞之餘也別忘了注意天候變化與四周安全。
南瀛天文館表示，5月5日的月掩火星是自2019年後再次出現，可見到月球逐漸經過火星前方，使得火星最終被遮擋而不可見。由於發生在白天，難以肉眼看見，需透過望遠鏡才可觀測，可利用天文望遠鏡看見火星逐漸沒入月球後面的景象，南瀛天文館的平頂觀測室將會透過天文望遠鏡的視野將畫面投放在螢幕上供現場民眾一睹為快。
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