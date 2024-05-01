溫馨5月夜空不單調！迎接寶瓶灑下流星雨 觀測時間曝光

5月除了迎接母親節外，美麗的夜空也不單調，除了年度第4大的寶瓶座η(Eta)流星雨之外，更有「月掩火星」及「水星西大距」可以觀測。台南市教育局南瀛天文館提醒，有興趣的天文迷趕快筆記，帶著雀躍的心期待特殊天象的到來。

教育局表示，5月5日當日天空非常熱鬧，上午月掩火星約10時38分火星開始掩入、11時57分火星復出結束，過程約略1小時19分，火星視星等約1.1；晚上則迎來寶瓶座η流星雨極大期，ZHR值接近50，月相近朔、觀測條件極佳，輻射點約於5月6日凌晨1時30分升起。

接著，母親節前夕發生的水星西大距將於5月10日登場，水星亮度可達0.4、和太陽相距26.4度，位於雙魚座，可於日出前的東方低空找到這顆體積小又離太陽最近的行星，平時難以觀測，在大距時是最適合觀察的時候，有興趣的民眾請早點起床，來找找看水星。

教育局長鄭新輝說，寶瓶座η流星雨屬於中型規模的流星雨，母體為著名的哈雷彗星（1P/Halley），活躍期在每年的4月19日至5月28日，流星速度極快，輻射點位於寶瓶座η附近，今年的寶瓶座η流星雨極大期時觀測條件極佳，每小時上看50顆，十分適合民眾出門欣賞。

觀賞流星雨不需任何觀測器材，只要遠離光害區、找個空曠視野佳的地方躺下來，仰望天頂四周、保持耐心，便能期待流星劃過眼前的時刻，不過欣賞之餘也別忘了注意天候變化與四周安全。