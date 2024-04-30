環球購物中心合體LINE FRIENDS 母親節檔期萌商機助攻

今年母親節Global Mall環球購物中心與LINE FRIENDS合作，以跨店派對樂園聯展方式，從北到南推出限定打卡點與會員禮、集章活動，新北中和即日起至5月20日還有「LINE FRIENDS繽紛派對快閃店」，推出超過千款超萌的周邊商品，為5月的商場空間妝點甜蜜氛圍。

Global Mall新北中和店也特別打造「LINE FRIENDS甜蜜接駁車」啟動購物之旅。LINE FRIENDS繽紛派對快閃店還打造LINE FRIENDS、BT21三大主題拍照牆，讓粉絲盡情合照。千款周邊包括粉絲最愛蒐藏的可愛潮玩公仔，「LINE FRIENDS meets URDU招福BROWN系列-狸貓熊大黑金版」為實體首度亮相，推薦價3,899元，戴著的眼罩加入了磁吸技術，眼罩脫下可見到閉上眼睛的熊大，兩種模樣一次擁有。另有「香港在地美食系列」全台首度曝光，喝著熱奶茶的熊大、愛吃蛋撻的莎莉、拿著魚蛋的兔兔，可愛破表，單個推薦價319元起。

Global Mall全台八店打造LINE FRIENDS母親節限定「甜蜜獻愛」主題佈景，三大車站店板橋車站、南港車站及新左營車站，更將車站鐘塔變身成為限定「甜蜜獻愛傳遞站」。

此外，Global Mall同時推出「LINE FRIENDS期間限定集章活動」，會員可至服務台索取集章券，至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款，並出示APP會員登入畫面，即可於5月12日前兌換「LINE FRIENDS明星留言板」，每位會員期間限兌換一次，還有機會再抽中「LINE FRIENDS meets URDU熊大站姿公仔奇異果限定色」(價值2,250元，共抽出10名)。

還有LINE FRIENDS會員禮以適合媽媽的實用小物為主題，5月2日至5日會員當日累計消費滿2,000元，可兌換「LINE FRIENDS馨意長存保冷袋」；針對新會員也加碼推即日起至5月12日期間加入，憑當日單筆消費滿500元發票，可兌換「LINE FRIENDS人氣明星限量馨意傳遞便條組」。

另外，新光三越台北南西店即日起至5月26日推出三大主題IP展，「Sirotan 25周年紀念快閃店」，有海豹小白Sirotan巨大化現身，還有南西獨家周邊登場；「曼迪春日動漫祭」分別有名偵探柯南、孤獨搖滾、戀與製作人專區呈現；以及「芭比POP UP STORE」粉紅來襲。「卡娜赫拉的小動物」快閃店即日起至6月2日在新竹巨城開張營運，以「小森林甜點屋」為主題推出八大打卡點。