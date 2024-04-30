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環球購物中心合體LINE FRIENDS 母親節檔期萌商機助攻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年母親節Global Mall與LINE FRIENDS合作，從北到南推出限定打卡點、會員禮與主題快閃店。圖／Global Mall提供
今年母親節Global Mall與LINE FRIENDS合作，從北到南推出限定打卡點、會員禮與主題快閃店。圖／Global Mall提供

今年母親節Global Mall環球購物中心與LINE FRIENDS合作，以跨店派對樂園聯展方式，從北到南推出限定打卡點與會員禮、集章活動，新北中和即日起至5月20日還有「LINE FRIENDS繽紛派對快閃店」，推出超過千款超萌的周邊商品，為5月的商場空間妝點甜蜜氛圍。

Global Mall新北中和店也特別打造「LINE FRIENDS甜蜜接駁車」啟動購物之旅。LINE FRIENDS繽紛派對快閃店還打造LINE FRIENDS、BT21三大主題拍照牆，讓粉絲盡情合照。千款周邊包括粉絲最愛蒐藏的可愛潮玩公仔，「LINE FRIENDS meets URDU招福BROWN系列-狸貓熊大黑金版」為實體首度亮相，推薦價3,899元，戴著的眼罩加入了磁吸技術，眼罩脫下可見到閉上眼睛的熊大，兩種模樣一次擁有。另有「香港在地美食系列」全台首度曝光，喝著熱奶茶的熊大、愛吃蛋撻的莎莉、拿著魚蛋的兔兔，可愛破表，單個推薦價319元起。

Global Mall全台八店打造LINE FRIENDS母親節限定「甜蜜獻愛」主題佈景，三大車站店板橋車站、南港車站及新左營車站，更將車站鐘塔變身成為限定「甜蜜獻愛傳遞站」。

此外，Global Mall同時推出「LINE FRIENDS期間限定集章活動」，會員可至服務台索取集章券，至館內LINE FRIENDS打卡點蒐集限定印章任兩款，並出示APP會員登入畫面，即可於5月12日前兌換「LINE FRIENDS明星留言板」，每位會員期間限兌換一次，還有機會再抽中「LINE FRIENDS meets URDU熊大站姿公仔奇異果限定色」(價值2,250元，共抽出10名)。

還有LINE FRIENDS會員禮以適合媽媽的實用小物為主題，5月2日至5日會員當日累計消費滿2,000元，可兌換「LINE FRIENDS馨意長存保冷袋」；針對新會員也加碼推即日起至5月12日期間加入，憑當日單筆消費滿500元發票，可兌換「LINE FRIENDS人氣明星限量馨意傳遞便條組」。

另外，新光三越台北南西店即日起至5月26日推出三大主題IP展，「Sirotan 25周年紀念快閃店」，有海豹小白Sirotan巨大化現身，還有南西獨家周邊登場；「曼迪春日動漫祭」分別有名偵探柯南、孤獨搖滾、戀與製作人專區呈現；以及「芭比POP UP STORE」粉紅來襲。「卡娜赫拉的小動物」快閃店即日起至6月2日在新竹巨城開張營運，以「小森林甜點屋」為主題推出八大打卡點。

Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店的下午茶主題打卡場景。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店的下午茶主題打卡場景。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店即日起至5月20日登場。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店即日起至5月20日登場。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店，推出千款周邊商品。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和LINE FRIENDS繽紛派對快閃店，推出千款周邊商品。圖／Global Mall提供
Global Mall5月2日至5日會員當日消費滿2,000元，可換LINE FRIENDS保冷袋。圖／Global Mall提供
Global Mall5月2日至5日會員當日消費滿2,000元，可換LINE FRIENDS保冷袋。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和打造LINE FRIENDS甜蜜接駁車。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和打造LINE FRIENDS甜蜜接駁車。圖／Global Mall提供
新光三越台北南西店即日起至5月26日推出「Sirotan 25周年紀念快閃店」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店即日起至5月26日推出「Sirotan 25周年紀念快閃店」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店即日起至5月26日推出「曼迪春日動漫祭」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店即日起至5月26日推出「曼迪春日動漫祭」。圖／新光三越提供
新竹巨城即日起至即日起至6月2日推出「卡娜赫拉的小動物」快閃店。圖／信賴互動提供
新竹巨城即日起至即日起至6月2日推出「卡娜赫拉的小動物」快閃店。圖／信賴互動提供

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