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機能與時尚兼具！歐美設計品牌抵台搶攻三用包市場

聯合新聞網／ 有你共創
手作全粒面牛皮工藝，展現經典不敗的時尚風格 / 圖有你共創提供
手作全粒面牛皮工藝，展現經典不敗的時尚風格 / 圖有你共創提供

包包的大容量以及便利性，一直以來都是民眾在選擇款式的考量。不論是日常通勤或外出旅遊、戶外運動的時刻，後背包一直以來都是最熱門選擇之一。且近年來各種包款已成為行頭穿搭單品，在實用之餘也能呈現潮流時尚等個人品味，機能性與細節質感上顯然已成為民眾選擇包包的考量要點。

美國品牌 Tefors 專注於功能性和簡約的設計，能夠將生活與時尚完美融合，是打造每件手工皮革製品最重要的理念。其在海外獲得許多好評的「Ultimatum Bag 最後通牒 3 Way 真皮包」，近日首度在台亮相，希望能帶給台灣消費者既能多情境適用，又符合潮流的經典皮革製品。

輕鬆切換3種包款，隨心使用於不同情境 / 圖有你共創提供
輕鬆切換3種包款，隨心使用於不同情境 / 圖有你共創提供

設計團隊因應各種場所與穿搭需求，設計出一款有3種背法且精緻的手作全粒面牛皮包。簡潔的外型可用作通勤時的郵差包、戶外活動可解放雙手的後背包，甚至是外出商務會議時，也可以變身質感滿分的公事包，讓民眾無論何時何地都能找到最合適的風格。

多樣內層與模組化收納包，靈活收納不同物品 / 圖有你共創提供
多樣內層與模組化收納包，靈活收納不同物品 / 圖有你共創提供

結合民眾日常使用情境或興趣等需求，提出可搭配 3 大模組化收納包，專門使用於商務出差、旅行衣物、攝影器材，讓消費者輕鬆、有序的收納各式物品。容量大小也不容小覷，一般使用下約為25Ｌ，必要時可再擴張至45Ｌ，以及多樣化的網狀內層設計，解決了空間使用上的諸多限制。

大開口快取設計，方便拿取背包底層物品 / 圖有你共創提供
大開口快取設計，方便拿取背包底層物品 / 圖有你共創提供

【Tefors | Ultimatum Bag】最後通牒 3 way 真皮包，共推出五種顏色：黑x橄欖、蘭姆酒、酷黑、復古十字紋、黑十字紋，商品由 有你共創-有.設計團隊引進，於4/30(二) 在嘖嘖平台進行預購，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢，把握限量78折預購優惠。

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