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母親節快補貨！「全聯美麗節」指定類別滿額現折100元
母親節寵愛媽咪，全聯推「全聯美麗節」、「全聯保健室」幫媽媽顧美麗、護健康。即日起至5月9日，每週六、日、一，於實體門市持福利卡買保養/美妝品/功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元；臉部清潔保養優惠，單筆每滿249元現折20元；漂亮媽咪最需要的染髮劑，單筆每滿299元贈100福利點；另加碼濃縮精補品單筆每滿1,200元現折120元。眾多商品祭出第2件5折、買1送1，快把握檔期優惠，跟媽咪一起掃貨。
下雨天不方便採購，或是怕買太多搬不回家，全聯「小時達」一鍵下單最快30分鐘送到家，還可享更多優惠，即日起至4月29日推出限時快閃優惠，週末睡到飽中午11點準時開搶優惠券，四大類明星商品：蛋品、鮮乳、肉品/海鮮、家用紙，折後最低3.7折。「分批取」同步推出滿額優惠，5月9日前保養/美妝品/功能性保健食品，滿888元贈1,000限時福利點，濃縮精補品滿1,200贈1,200福利點。「隔日達」則響應「寵物博覽會」，消費滿299元贈200福利點（可累贈無上限），提不動的「箱購」寵物用品和食品，一鍵下單讓隔日達幫你送到家。
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