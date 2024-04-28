母親節快補貨！「全聯美麗節」指定類別滿額現折100元

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK不僅很擅長製作「硬漢」風格表款，更是與街頭文化息息相關，展現出耐撞抗震又兼具潮流的設計。這季更是反映消費者對於較小表徑的期待，端出全新表殼的GD-B500系列，更搭配搶眼亮彩，想低調都難！

2024-04-28 16:26