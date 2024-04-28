台中米其林入選餐廳 L 'Atelier par Yao春季新菜登場

位於台中市太平區、於《臺灣米其林指南2023》獲得入選肯定的「L 'Atelier par Yao」，今年再度進行新進化。繼去年4月在2樓新增單人用餐也自在的吧台區外，今年更在1樓新增等待區，提供迎賓茶與精油擦手毛巾，為前往用餐的賓客洗去路途中的奔波與急促。主廚江曜宇（Yao）也在本月同步推出全新春季菜單，10道式套餐含茶點每人每套3,280元+10%。無酒精Pairing 4杯1,280元+10%，日本清酒與燒酎Pairing 5杯2,580元+10%，葡萄酒Pairing 1,280元起～2,580元（3至7杯）+10%。

「L 'Atelier par Yao」主廚江曜宇（Yao）。記者高婉珮／攝影

主廚江曜宇曾於任職於巴黎米其林一星Restaurant Frenchie、倫敦米其林二星The Clove Club 及瑞典米其林二星Gastrologik；特意將餐廳取名為「L 'Atelier（工坊）」，正是為了體現對於料理至臻的細緻工藝與職人之心。

開胃小點「小羊胸線、青龍椒、花椰菜」將來自的小羊胸腺以炭火燒烤，再使用台灣醬油與椪醋調味，搭配上炭烤青龍椒與花椰菜與煙燻蛋黃醬，上方再加上柴魚片，吃起來口感豐腴鬆軟、炭香四溢，台灣醬油更為這道西方料理帶來些許東方調，別具興味。

小羊胸線、青龍椒、花椰菜。圖／L 'Atelier par Yao提供

開胃小點「陳年康提起司、鹹泡芙」在泡芙中加入熟成 36 個月的康提起司與黑松露，上面以康提起司薄片妝點，一次帶來兩種不同狀態的起司風味，吃完好想再來一顆。

陳年康提起司、鹹泡芙。圖／L 'Atelier par Yao提供

前菜「白甘、蕪菁、南瓜」選用當季肥美的白甘魚肉，夾層內藉由酸豆、松子、蕪菁、櫻桃蘿蔔增加口感豐富度；魚肉上方的半透明杜松子梅酒果凍、香菜花，揉合出明顯的酸味曲線層次；吃的時候將橘黃色的南瓜油醋醬汁與抹上打碎鯷魚的白甘魚肉一同享用，優雅甘美。

白甘、蕪菁、南瓜。圖／L 'Atelier par Yao提供

湯品「海鱺魚、馬賽魚湯、茴香頭」以南法經典料理馬賽魚湯呈現，選用狗母魚、梭子魚、角魚等台灣魚貨及蝦蟹甲殼類，經過長時間熬煮，中央則以炭烤半熟成的澎湖海鱺魚肉為主體，下方以茴香頭及蛤蜊肉襯底，上方綴飾金蓮葉、金蓮花與茴香花。除直接品嚐馬賽魚湯的濃鮮原味，第二種品嚐方式，是將盤上的大蒜美乃滋（Rouille）均勻融入湯中，得湯品更加濃郁；最後可加入少許茴香酒，將風味深度收斂，再度堆疊提升至另一層次。

海鱺魚、馬賽魚湯、茴香頭。圖／L 'Atelier par Yao提供

主菜「珠雞、羊肚菌、四季豆」選用桃園珠雞的胸肉與腿肉兩種部位，皮煎至香脆不油膩，搭配炭烤羊肚菌、四季豆及香菜苗與山蘿蔔葉，並附上橢圓形的空心炸馬鈴薯脆球，與肉品一起沾上白蘭地與長時間熬煮的珠雞奶油醬汁一起品嚐。

珠雞、羊肚菌、四季豆。圖／L 'Atelier par Yao提供

甜點「黑糖、甘酒、櫻花」以剛出爐的黑糖舒芙蕾，搭配塩漬櫻花冰淇淋，再加上甘酒鮮奶油，提供多層次春季風味體驗。

◎L 'Atelier par Yao ．地址 : 地址：台中市太平區新福十六街68號 ．營業時間：週二至週六，18:30-22:30，預約制 ．官網：www.twlatelier.com

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