G-SHOCK回應市場端全新腕表 首見長方造型搭亮眼螢光配色

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK不僅很擅長製作「硬漢」風格表款，更是與街頭文化息息相關，展現出耐撞抗震又兼具潮流的設計。這季更是反映消費者對於較小表徑的期待，端出全新表殼的GD-B500系列，更搭配搶眼亮彩，想低調都難！

從外觀跟系列名稱來看，都不難發現是從經典的DW-5600款衍生而來，不過在比例上則是進行調整，讓它更為方正。表殼寬度由42.8縮小至41.5毫米，直徑則由48.9減小至46.3毫米，厚度也僅有11毫米，表盤也從偏方型設計改為偏直式的長方型，因此體積相較過去的型號更加輕盈小巧，提升配戴的舒適性。搭配稜角橢圓形玻璃纖維強化樹脂表殼與易判讀的三層顯示配置數位LCD，共有4種顏色可供選擇。

不僅如此，全新的GD-B500系列採用G-SHOCK全新耐衝擊結構，把表圈、表殼和表帶連接器結合在一起，讓形狀和顏色也能夠融入外觀，提供更多設計可能性。而且GD-B500系列有兩種類型的表帶連接器可供選擇，包括帶有紋理的實心不透明形式，以及半透明形式。功能則部分款式搭載計步器，更可透過 Bluetooth®藍牙與智慧型手機配對，在專屬的應用程式，還能自動將手表調整到正確時間，同時搭配防水200、耐衝擊、多元鬧鈴、碼表等功能能滿足日常生活需求。

G-SHOCK GD-B500-1腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GD-B500S-3腕表，4,300元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GD-B500S-8腕表，4,300元。圖／CASIO提供