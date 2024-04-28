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Blackpink藝術總監Verdy聯名Swatch系列表款 又潮又可愛意圖讓人全部都打包！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
除了替威尼斯藝術雙年展打造限定腕表之外，Swatch與天團Blackpink御用設計師Verdy更是一口氣呈現4只聯名表款。圖／Swatch提供
除了替威尼斯藝術雙年展打造限定腕表之外，Swatch與天團Blackpink御用設計師Verdy更是一口氣呈現4只聯名表款。圖／Swatch提供

除了替威尼斯藝術雙年展打造限定腕表之外，Swatch與天團Blackpink御用設計師Verdy更是一口氣呈現4只聯名表款，不僅有招牌角色「VICK」，以及繽紛配色，更有他為了愛妻的創作，意圖讓人全部都打包！

日本平面藝術家、設計師Verdy是近期最受矚目的人物之一，除了擔任天團Blackpink的演唱會藝術總監之外，更有許多潮流品牌等著跟他合作。而先前Swatch就為了第七度擔任威尼斯藝術雙年展合作單位，於是找了Verdy一同推出VICK BRONZE BY VERDY腕表之外，展覽現場更有一尊立體的VICK塑像，因此成為熱門討論話題。

沒想到，旋即Swatch就曝光了完整的Verdy聯名系列表款，透過他的視角來看到世界，並傳遞做自己並連結內心的童真和最有靈感的自我概念。同樣從VICK出發，像是VICK BY VERDY腕表，可見到叛逆態度亮相的角色，搭配經典黑、白配色表帶。VICK 肚子上的「A」則是表盤焦點，凸顯對龐克音樂的熱愛。而VISTY BY VERDY表款，展露Verdy藝術中充滿活力的一面，色彩繽紛又清新有趣。

而系列表款中，最特別的就是從Verdy獻給愛妻創作計畫獲得啟發的GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕表，透明外觀有著白色Logo佈滿表帶，表盤裝飾心型圖案，呼應對摯愛妻子的關愛。另外WASTED YOUTH BY VERDY腕表，則是想傳遞給下一代的鼓舞話語，Verdy推出這個計畫，以表達他對龐克和滑板文化的熱愛。

Swatch VICK BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch VICK BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供

Swatch GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕表，3,100元。 圖／Swatch提供
Swatch GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕表，3,100元。 圖／Swatch提供

Swatch VISTY BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch VISTY BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供

Swatch WASTED YOUTH BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供
Swatch WASTED YOUTH BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供

BLACKPINK Swatch 威尼斯 腕表 設計師

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