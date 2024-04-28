Blackpink藝術總監Verdy聯名Swatch系列表款 又潮又可愛意圖讓人全部都打包！

除了替威尼斯藝術雙年展打造限定腕表之外，Swatch與天團Blackpink御用設計師Verdy更是一口氣呈現4只聯名表款，不僅有招牌角色「VICK」，以及繽紛配色，更有他為了愛妻的創作，意圖讓人全部都打包！

日本平面藝術家、設計師Verdy是近期最受矚目的人物之一，除了擔任天團Blackpink的演唱會藝術總監之外，更有許多潮流品牌等著跟他合作。而先前Swatch就為了第七度擔任威尼斯藝術雙年展合作單位，於是找了Verdy一同推出VICK BRONZE BY VERDY腕表之外，展覽現場更有一尊立體的VICK塑像，因此成為熱門討論話題。

沒想到，旋即Swatch就曝光了完整的Verdy聯名系列表款，透過他的視角來看到世界，並傳遞做自己並連結內心的童真和最有靈感的自我概念。同樣從VICK出發，像是VICK BY VERDY腕表，可見到叛逆態度亮相的角色，搭配經典黑、白配色表帶。VICK 肚子上的「A」則是表盤焦點，凸顯對龐克音樂的熱愛。而VISTY BY VERDY表款，展露Verdy藝術中充滿活力的一面，色彩繽紛又清新有趣。

而系列表款中，最特別的就是從Verdy獻給愛妻創作計畫獲得啟發的GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕表，透明外觀有著白色Logo佈滿表帶，表盤裝飾心型圖案，呼應對摯愛妻子的關愛。另外WASTED YOUTH BY VERDY腕表，則是想傳遞給下一代的鼓舞話語，Verdy推出這個計畫，以表達他對龐克和滑板文化的熱愛。

Swatch VICK BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供

Swatch GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕表，3,100元。 圖／Swatch提供

Swatch VISTY BY VERDY腕表，3,450元。圖／Swatch提供