台北上班族哭哭！信義區夢幻排骨「清香排骨王」傳頂讓

台北信義區上班族的口袋名單又少一間！鄰近信義路、光復南路口的「清香排骨王」，近期發布頂讓公告，傳是因老闆娘身體狀態不佳，因此有意找人接手。

開業超過40年的「清香排骨王」，自1980年創立，店內提供招牌香酥排骨飯、蜜汁雞腿飯、香酥雞腿飯等餐點，價格多落於百元上下。其中招牌香酥排骨並提供沾醬，可以創造一排兩吃的特色吃法。過去清香排骨王曾被列為「台北四大夢幻排骨」之一，加上附近辦公大樓林立，因此成為許多上班族中午用餐的好選擇。

近期清香排骨王傳出即將頂讓的消息，令支持者感到不捨，擔心記憶中的味道消逝。除了清香排骨王之外，近期台南的知名小吃「阿和肉燥飯」，也傳出經營者即將退休的消息，未來將由新一代接班。