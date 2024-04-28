櫻花鹽牛小排、紅鰷櫻餅！閤豐割烹「櫻花套餐」上桌

2023年於淡水開幕的日本料理餐廳「閤豐割烹」，本季呼應櫻花元素，結合當季旬味，推出季節限定「豐套餐」，包括有對應主題的櫻花豆腐、紅鰷櫻餅，還有龍蝦奶油燒、松葉蟹甲羅燒等料理。為慶祝新套餐登場，早鳥預約還加贈「乾烙東北透抽」，價值580元。

「閤豐割烹」為經營台日魚貨貿易20餘年的「合豐行」所創立。本次登場的「豐套餐」，以「櫻花豆腐」開場，將台灣非基改黃豆、日本空運九重櫻乾與埔里鮮釀青梅一起製成豆腐，搭配鹽漬日本螢烏賊、磯煮鮑魚上桌。「紅鰷櫻餅」則是選用菲律賓海域的野生紅鰷，清蒸後裹入新鮮的日本九重櫻葉中，搭配鮮魚昆布高湯烹煮，為魚肉賦予花草清香。

「柿種干貝揚」選用北海道生食級干貝，搭配日本國民零嘴「柿種」製成的麵衣、酥炸成櫻花樹造型的日本長崎手延素麵線，以及日本櫻花果乾製成的酸甜醬汁，帶來滿滿的花見浪漫。具有西式風格的「龍蝦奶油燒」，以中南美洲龍蝦為主角，再佐以特製奶油醬汁香煎調味。「松葉蟹甲羅燒」採日本傳統的漁夫料理為雛型，將松葉蟹肉、蟹膏搭配北海道夢美人米，共同製成小飯糰置於松葉蟹斗中，以小火燒烤至兩面微焦微脆，並且澆上北海道丘鮭魚卵提味。