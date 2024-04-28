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義大利紅蝦評鑑加持 竹北彼刻義式餐酒館進軍仁愛商圈

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
跳進嘴裡。圖／Reale義式餐廳提供
跳進嘴裡。圖／Reale義式餐廳提供

在竹北深耕13年、贏得眾多北台灣饕客喜愛的「Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館」，曾連續2年榮獲義大利美食權威「義大利紅蝦（Gambero Rosso）餐廳評鑑指南」二蝦肯定，也是台灣唯一一家連續於2020年及2021年獲紅蝦評鑑三酒瓶肯定的餐廳。主廚黃慶德（Boris）首度北上展店，於台北市仁愛圓環商圈打造「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，為台北消費者獻上最招牌拿手、展現食材原味的義大利正統風味料理。為歡慶開幕，即日起至5月31日招待每位用餐客人Welcome Drink乙杯。

「Reale」即義大利文的「真實」之意，秉持「經典、手作、實在」理念，傳遞主廚不跟隨新時代繁複炫技或華麗擺盤的堅持，自食材真味汲取創作靈感，遵循義式料理傳統，務求以真材實料的食材本色，結合職人手作工藝，為食客獻上義大利經典料理蘊藏的風土之美。

「Reale Cucina Italiana」義式餐廳整體空間以木質系營造出義大利餐館溫暖氛圍，室內黑白菱格復古地磚、暖黃壁燈、木質桌椅，及義大利著名人文地景壁畫，從南方的西西里島古希臘城街道、中部的宗教聖城Assisi、依山傍海的五漁村及水都威尼斯風景，構築出充滿義大利風情的用餐氛圍。

主廚Boris一本初衷，延續竹北首店精神，店內麵包、義大利生麵皆堅持自家手工新鮮製作，甚至費工耗時自行醃製義大利傳統煙燻培根、豬背油等遵循古法傳統美食。對於義大利各區風味菜慣用的食材也毫不妥協，如: 義大利最古老起司佩科里諾羊奶乾酪pecorino cheese、MACKE初榨冷壓橄欖油、特級沙勞越手工採摘黑胡椒皆為主廚嚴選指定。

「海鮮蛋煎」來自義大利人餐桌最常見家常蛋料理義式烘蛋（Frittata），主廚嚴選彰化桂園自然生態農場的烏骨雞蛋，加入台灣海島盛產的中卷、海蝦、海魚，豐厚蛋體中間未熟略帶濕潤鬆軟口感，底部微焦蛋香誘人，美味可口。

義式小牛肉卷Saltimbocca字義為「跳進嘴裡」，生動展現此道羅馬馳名老菜的美味程度，同時也是新竹彼刻最膾炙人口的招牌料理。精選量少珍稀的宜陽牧場噶瑪蘭黑豚戰斧製作，以巧克力餵養的黑豬肉質甜美多汁，富有彈性，先以鼠尾草為黑豚肉質賦予香草氣息，外層再以義大利生火腿包覆提味，先煎後烤至七分熟，將甜香豐厚的肉汁完美封藏在粉嫩肉塊裡，肉質厚實脆口，每一口都讓人欲罷不能，完美詮釋此道名菜之美味。

「培根蛋大水管麵」嚴選彰化桂園自然生態農場的烏骨雞蛋，蛋香濃厚令主廚著迷，成就令人難以抗拒的濃香蛋黃醬汁，加上歷經八個星期以上熟成的義大利山區最古老羊奶乳酪pecorino cheese，結合黑胡椒為麵體帶來濃郁奶香與鹹香，搭配自家製伊比利豬培根口感香脆，豐腴堅果油脂帶來細緻馥郁香氣縈繞舌尖。

「炭烤和羊排」將紐西蘭Lumina高地和羊小羊排以香蒜、迷迭香醃漬入味，以精準火侯煎烤賦予羊排外層迷人香氣，肉質柔嫩多汁，佐以巴西里、帕馬森起司、黑胡椒、鯷魚、橄欖、檸檬皮屑製成馨香馥郁的香草醬汁，襯托出小羊排純淨細緻且無腥羶的純淨滋味。

「提拉米蘇」以桌邊服務方式為賓客增添儀式感。自製手指餅乾注入融合濃縮咖啡、咖啡酒、杏仁酒、香橙干邑甜酒的咖啡液浸泡，再加入馬茲卡彭起司，最後撒上可可粉，手指餅乾吸取咖啡液，苦甜甘香、濕潤化口，與滑順清爽馬茲卡彭起司一齊入口，濃醇甜蜜滋味擄獲每位食客的心。

◎Reale Cucina Italiana義式餐廳

．地址：台北市仁愛路四段91巷17號

．電話：02-2711-7500

．營業時間：午餐11:30～14:30；晚餐17:30～22:30（每週二公休）

．座位數：34席+包廂10席

餐廳主打新鮮手工義大利麵。圖／Reale義式餐廳提供
餐廳主打新鮮手工義大利麵。圖／Reale義式餐廳提供
「Reale Cucina Italiana」義式餐廳整體空間以木質系營造出義大利餐館溫暖氛圍。圖／Reale義式餐廳提供
「Reale Cucina Italiana」義式餐廳整體空間以木質系營造出義大利餐館溫暖氛圍。圖／Reale義式餐廳提供
海鮮蛋煎。圖／Reale義式餐廳提供
海鮮蛋煎。圖／Reale義式餐廳提供
提拉米蘇。圖／Reale義式餐廳提供
提拉米蘇。圖／Reale義式餐廳提供
主廚黃慶德（Boris）首度自竹北至台北仁愛商圈展店。圖／Reale義式餐廳提供
主廚黃慶德（Boris）首度自竹北至台北仁愛商圈展店。圖／Reale義式餐廳提供
墨魚麵。圖／Reale義式餐廳提供
墨魚麵。圖／Reale義式餐廳提供
培根蛋大水管麵。圖／Reale義式餐廳提供
培根蛋大水管麵。圖／Reale義式餐廳提供

料理 義大利 餐廳

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