快訊

台版N號房／黃子佼案「創意私房」藏鏡人老馬狂賺上億？

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯過不會再有！格蘭利威17、20年小批次系列首度抵台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭利威20年小批次」酒精濃度50.5 %，建議售價11,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威20年小批次」酒精濃度50.5 %，建議售價11,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）在迎來200周年里程碑之際，推出一系列極具珍藏的200周年限量酒款；本月首度在台鉅獻「格蘭利威17年與20年小批次系列」，以獨一無二的珍罕批次，邀請全台威士忌愛好者，共同見證格蘭利威乘載200年的頂級製酒工藝。

「格蘭利威17年與20年小批次系列」完整復刻經典斯佩賽標竿花果風味，創新臻選頂級美國橡木桶與西班牙橡木桶雙桶熟成，為高年份陳年酒液綻放多層次絕美風味。

首席釀酒師團隊更秉持酒廠創新風味的DNA，憑藉淬煉時光的嫻熟技藝以及對風味的敏銳判斷，敏銳捕捉最佳裝瓶時機，挑選出凝於一瞬的絕佳珍稀批次，成就無法復刻的頂級佳釀。瓶身上更註記2024年限定版本NO.1.1及NO.1.3之批次編號，更加彰顯「格蘭利威小批次系列」珍稀限量的典藏價值。

「格蘭利威17年小批次」以美國橡木桶的完整年份熟成，為格蘭利威標誌性的花果香風味，打下最扎實的基礎，再搭配完整熟成的頂級西班牙橡木桶，以60.8%渾厚酒體之姿，捎來黑巧克力融合葡萄乾、焦糖肉桂蘋果派，與些許柑橘皮油點綴的經典雪莉桶香氣，口感上更富含杏桃果醬、肉桂捲、蔓越莓與些許生薑、丁香刺激感，最終以悠長且豐富的辛香料尾韻作結，開創令全世界驚喜的嶄新味蕾體驗，建議售價6,000元。

「格蘭利威20年小批次」以頂級美國橡木桶熟成20年，乘載50.5%渾厚酒體，為全球品飲者重新詮釋最熟悉的經典熱帶花果香，綻放千轉百迴的蜿蜒風味層次。該酒款在香氣上呈現橙皮、椰絲、椹果、核桃結合溫煦的烘烤橡木香氣，伴隨焦糖布丁、覆盆子、奶油派與太妃糖結合熱帶水果的多層次味蕾口感體驗，最終以甜美悠長的豐富果香尾韻，結束這場味蕾感官上的豐饒饗宴，完美詮釋酒廠200年歷史的初衷底蘊，建議售價11,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首席釀酒師團隊敏銳捕捉最佳裝瓶時機，挑選出凝於一瞬的絕佳珍稀批次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首席釀酒師團隊敏銳捕捉最佳裝瓶時機，挑選出凝於一瞬的絕佳珍稀批次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威首度在台鉅獻格蘭利威17年（左）與20年小批次系列。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威首度在台鉅獻格蘭利威17年（左）與20年小批次系列。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 美國 西班牙

延伸閱讀

「吉拉威士忌」復廠一甲子喜摘桂冠 桶藝系列限量回歸

全台限量24組 Port Ellen發行源啟雙生復廠紀念原酒

MLB／菊池雄星6局9K奪本季首勝 拿出高級威士忌饗隊友

威士忌梅酒黃金比例曝光！蘇格登客製化瓶標活動登場

相關新聞

錯過不會再有！格蘭利威17、20年小批次系列首度抵台

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）在迎來200周年里程碑之際，推出一系列極具珍藏的200...

香奈兒女士經典照Q版躍上表盤 獻給今年Only Watch拍賣

由摩納哥親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）贊助、摩納哥肌肉萎縮症防治協...

不只是一隻表：一窺卡地亞的製表之源

不論是坦克、美洲豹、還是藍氣球，卡地亞（CARTIER）的每一款表都是令人嚮往的夢幻逸品。事實上，這些美觀又精準的腕表，...

用氣味勾勒的青春形象：CELINE高訂香水新作ZOUZOU

由創意總監HEDI SLIMANE 自2019年開始推出的CELINE高訂香水系列，如今迎來第12款香水「ZOUZOU」...

momo富邦媒搶51勞動節紓壓商機 估票券買氣翻倍成長

5月1日勞動節到來，帶動休閒紓壓商機湧現！台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網指出，近一週「休閒紓壓票券」業績成長...

姆巴佩也著迷！Hublot新款Big Bang MP11腕表火速抵台

通透和堅硬，看似衝突的形容詞，卻在高級鐘表領域愛用的「藍寶石水晶」中找到了共鳴點。大量推出不同色彩藍寶石水晶表殼的瑞士高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。