錯過不會再有！格蘭利威17、20年小批次系列首度抵台

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）在迎來200周年里程碑之際，推出一系列極具珍藏的200周年限量酒款；本月首度在台鉅獻「格蘭利威17年與20年小批次系列」，以獨一無二的珍罕批次，邀請全台威士忌愛好者，共同見證格蘭利威乘載200年的頂級製酒工藝。

「格蘭利威17年與20年小批次系列」完整復刻經典斯佩賽標竿花果風味，創新臻選頂級美國橡木桶與西班牙橡木桶雙桶熟成，為高年份陳年酒液綻放多層次絕美風味。

首席釀酒師團隊更秉持酒廠創新風味的DNA，憑藉淬煉時光的嫻熟技藝以及對風味的敏銳判斷，敏銳捕捉最佳裝瓶時機，挑選出凝於一瞬的絕佳珍稀批次，成就無法復刻的頂級佳釀。瓶身上更註記2024年限定版本NO.1.1及NO.1.3之批次編號，更加彰顯「格蘭利威小批次系列」珍稀限量的典藏價值。

「格蘭利威17年小批次」以美國橡木桶的完整年份熟成，為格蘭利威標誌性的花果香風味，打下最扎實的基礎，再搭配完整熟成的頂級西班牙橡木桶，以60.8%渾厚酒體之姿，捎來黑巧克力融合葡萄乾、焦糖肉桂蘋果派，與些許柑橘皮油點綴的經典雪莉桶香氣，口感上更富含杏桃果醬、肉桂捲、蔓越莓與些許生薑、丁香刺激感，最終以悠長且豐富的辛香料尾韻作結，開創令全世界驚喜的嶄新味蕾體驗，建議售價6,000元。

「格蘭利威20年小批次」以頂級美國橡木桶熟成20年，乘載50.5%渾厚酒體，為全球品飲者重新詮釋最熟悉的經典熱帶花果香，綻放千轉百迴的蜿蜒風味層次。該酒款在香氣上呈現橙皮、椰絲、椹果、核桃結合溫煦的烘烤橡木香氣，伴隨焦糖布丁、覆盆子、奶油派與太妃糖結合熱帶水果的多層次味蕾口感體驗，最終以甜美悠長的豐富果香尾韻，結束這場味蕾感官上的豐饒饗宴，完美詮釋酒廠200年歷史的初衷底蘊，建議售價11,000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康