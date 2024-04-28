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香奈兒女士經典照Q版躍上表盤 獻給今年Only Watch拍賣
由摩納哥親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）贊助、摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Association Monégasque contre les Myopathies，簡稱AMM）所舉辦的Only Watch慈善拍賣，每兩年舉槌一次，由各大製表品牌捐出一款獨一無二的表款，為罕見疾病杜興氏肌肉營養不良症研究籌措善款。今年第10屆的拍賣將於5月10日於日內瓦由佳士得（Christie’s）拍賣行舉槌。
自2009年起就持續參與Only Watch慈善拍賣的香奈兒（CHANEL），呈獻一組專為 Only Watch慈善拍賣會設計Mademoiselle J12 LA PAUSA腕表。這對黑白雙色結合高耐磨陶瓷材質打造而成的表款，採用品牌2000年時席捲全球的J12腕表為藍本，以香奈兒女士1930年拍攝於蔚藍海岸的La Pausa自家別墅花園照片為靈感打造，作品上的香奈兒女士身著布列塔尼針織衫和鈕扣褲裝，其剪影印製於藍寶石水晶板上並固定在表盤之上。兩款腕表均由香奈兒共同擁有的瑞士製表廠Kenissi量身打造的Calibre 12.1自動上鍊機械機芯驅動。
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