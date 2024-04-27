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星巴克限定2天買一送一！這品項引網友論戰：椰肉沒味道很正常

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
星巴克以「把握春遊美好時光」為題，限時兩天、再推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁
星巴克以「把握春遊美好時光」為題，限時兩天、再推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁

星巴克以「把握春遊美好時光」為題，限時兩天、再推買一送一。時間為2024.4.29(一)至30(二)、活動當日11:00～20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。活動詳情請依星巴克網站公告為準。

優惠品項包括系列沁爽飲品，包括草莓巴西莓椰奶/檸檬 風味星沁爽、蜜桃茉莉風味青茶、阿里山蜜柚烏龍青茶、冰搖檸檬 紅/果 茶、西印度櫻桃紅茶。

優惠資訊一出，也意外掀起網友小小論戰，有網友指稱「草莓巴西莓椰奶的椰奶味很不行，真不出有加椰奶」，立即有網友回應，「那是你習慣化學味，挖椰子白肉沒什麼味道」。也有網友力推「草莓檸檬星沁爽超好喝」、「最愛冰搖檸檬果茶」。當然也有人依然哀嘆「又排除星冰樂了」。

星巴克

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