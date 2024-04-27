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RICHARD MILLE盃帆船賽 六月海上競賽再開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「經典帆船」的定義是指誕生於19世紀末至1930年代末的古典帆船，並將分為「多桅縱帆船」（schooner）與「獨桅縱帆船」（cutter）兩個賽事組別。圖／RICHARD MILLE提供
「經典帆船」的定義是指誕生於19世紀末至1930年代末的古典帆船，並將分為「多桅縱帆船」（schooner）與「獨桅縱帆船」（cutter）兩個賽事組別。圖／RICHARD MILLE提供

海上的帆船競賽，由於並非始終風平浪靜，又較陸地的賽車賽事添多了幾分刺激與樂趣。第二屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽將再度於今年6月揚帆，主題聚焦於源自二十世紀二次大戰前的經典帆船，與時間競速的同時、亦享受海天一色的老派情懷。

首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽是自去年2023開始舉辦，並將在今年舉辦第二回大賽。品牌創辦人、亦是賽事東道主Richard Mille先生表示，帆船賽將讓觀賽者領略經典帆船的精美與宏偉，「各帆船俱樂部的鼎力加盟，更讓船主與愛好者們齊聚此地，共同體驗賽事精神真諦。」

「經典帆船」的定義是指誕生於19世紀末至1930年代末的古典帆船，那些大量仰賴木造、手工藝、部分為機械的設計，帶來上一世紀的美好情懷。賽事將分為「多桅縱帆船」（schooner）與「獨桅縱帆船」（cutter）兩個組別，路線將由英格蘭Falmouth的「皇家康沃爾帆船俱樂部」（Royal Cornwall Yacht Club）為起點、途經英格蘭Dartmouth的「皇家飛鏢帆船俱樂部」，前往英格蘭Cowes的「專屬皇家賽艇艦隊」（Royal Yacht Squadron），最後以法國Le Havre的勒阿弗爾帆船俱樂部（Société des Régates du Havre）為終點。

一如去年，大賽獎盃將由英國王室御用珠寶商Garrard展現工藝與古典精神、並以純銀鍛造。賽程將由6月2日為起點，最終誰將成為最後贏家？6月15日法國時間，答案終將揭曉、拭目以待。

第二屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽，將再度於今年6月、盛大揚帆。圖／RICHARD MILLE提供
第二屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽，將再度於今年6月、盛大揚帆。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、潛水好手Arnaud Jerald便曾配戴RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友、潛水好手Arnaud Jerald便曾配戴RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE長年支持帆船運動，並多次發行紀念表款，而RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，正是為聖巴托帆船賽（Voiles de Saint Barth）所設計、推出。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE長年支持帆船運動，並多次發行紀念表款，而RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，正是為聖巴托帆船賽（Voiles de Saint Barth）所設計、推出。圖／RICHARD MILLE提供
海面有風平浪靜之時、也有瞬息萬變的一刻，或正是有別於陸地賽車的變化之樂。圖／RICHARD MILLE提供
海面有風平浪靜之時、也有瞬息萬變的一刻，或正是有別於陸地賽車的變化之樂。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE長年支持帆船運動，並多次發行紀念表款，而RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，正是為聖巴托帆船賽（Voiles de Saint Barth）所設計、推出。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE長年支持帆船運動，並多次發行紀念表款，而RM 032 Voiles de Saint Barth自動上鍊飛返計時潛水表，正是為聖巴托帆船賽（Voiles de Saint Barth）所設計、推出。圖／RICHARD MILLE提供

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