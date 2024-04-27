RICHARD MILLE盃帆船賽 六月海上競賽再開

海上的帆船競賽，由於並非始終風平浪靜，又較陸地的賽車賽事添多了幾分刺激與樂趣。第二屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽將再度於今年6月揚帆，主題聚焦於源自二十世紀二次大戰前的經典帆船，與時間競速的同時、亦享受海天一色的老派情懷。

首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽是自去年2023開始舉辦，並將在今年舉辦第二回大賽。品牌創辦人、亦是賽事東道主Richard Mille先生表示，帆船賽將讓觀賽者領略經典帆船的精美與宏偉，「各帆船俱樂部的鼎力加盟，更讓船主與愛好者們齊聚此地，共同體驗賽事精神真諦。」

「經典帆船」的定義是指誕生於19世紀末至1930年代末的古典帆船，那些大量仰賴木造、手工藝、部分為機械的設計，帶來上一世紀的美好情懷。賽事將分為「多桅縱帆船」（schooner）與「獨桅縱帆船」（cutter）兩個組別，路線將由英格蘭Falmouth的「皇家康沃爾帆船俱樂部」（Royal Cornwall Yacht Club）為起點、途經英格蘭Dartmouth的「皇家飛鏢帆船俱樂部」，前往英格蘭Cowes的「專屬皇家賽艇艦隊」（Royal Yacht Squadron），最後以法國Le Havre的勒阿弗爾帆船俱樂部（Société des Régates du Havre）為終點。

一如去年，大賽獎盃將由英國王室御用珠寶商Garrard展現工藝與古典精神、並以純銀鍛造。賽程將由6月2日為起點，最終誰將成為最後贏家？6月15日法國時間，答案終將揭曉、拭目以待。