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德誼數位M3版MacBook Air指定方案5折入手 舊換新再加碼10%
M3版MacBook Air正式開賣，搭載全新M3晶片充分發揮神經網路引擎優異效能，是搶搭AI PC熱潮的最潮選擇！德誼數位推新品上市優惠，即日起購買M3版MacBook Air搭購指定門號方案現折18,000元，等於最低5折即可將新品帶回家。
除了指定方案現折優惠，加保Apple Care+指定保險方案享M3版MacBook Air 9.5折優惠，或送4,990元配件大禮包。此外，更提供舊換新專屬折扣，MacBook全系列舊換新再折10%、加購享「筆電悅享套裝」特惠價4,980元，或Microsoft Office 2021現折500元等周邊加購方案2選1，必備軟體、實用周邊配件一次入手。
母親節換機孝親好時機，德誼數位另推出限量入門款iPhone 13，最高現省15,240元。5月份至全台門市購買iPhone 14、iPhone 15全系列贈指定手機殼與保護貼；Apple Watch全系列加購2年期保險贈指定保護殼；Apple Watch Series 9現折500元 ; Apple Watch SE現折250元；iPad全系列搭指定保險現折1,000元。5月10日至5月12日，限時3天加入會員加碼送100元配件購物金，新會員最高享200元配件購物金。
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