全聯熱便當「鹹酥雞」新口味買就送飲料 大潤發鮪魚季超狂鮮切秀週末開跑

營養又超值、用餐時間一上架經常迅速被搶購一空的全聯美味堂熱便當，再推出新口味「世大運鹹酥雞」，精選100%國產雞胸肉，不裹厚粉、含肉率超高，口口酥脆、香嫩多汁、真材實料，售價79元，彰化以北門市搶先開賣，4月26日至5月2日只要買世大運鹹酥雞便當就送奇動能量飲1瓶（口味隨機贈送，數量有限，送完為止），讓你不用額外Pay，餐餐都有飲料配。

而喜愛其他口味的民眾也有好康，即日起至5月9日買美味堂熱便當全系列任1款，加購原萃580ml任1瓶，加購價只要12元。世大運鹹酥雞便當預計6月後陸續導入南部門市，預計將再掀起一波秒殺搶購熱潮。

喜歡新鮮海味，想要犒賞自己一下的民眾，大潤發鮪魚季也新鮮開跑，除了每天常態性新鮮供應10多種盒裝生魚片組合，更推出「東港高級鮪魚生魚片」、「東港黑鮪(甘肚)生魚片」等新鮮好料，購買全鮪魚指定商品滿399元，即贈生魚片壽司9折券。