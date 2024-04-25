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李玉璽任SHIATZY CHEN板橋大遠百一日店長 巧曬名士風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李玉璽今日出席SHIATZY CHEN板橋大遠百擔任一日店長，一展帶有東方況味的當代時尚風格。圖／SHIATZY CHEN提供
李玉璽今日出席SHIATZY CHEN板橋大遠百擔任一日店長，一展帶有東方況味的當代時尚風格。圖／SHIATZY CHEN提供

繼先前推出母親節形象廣告《 HER NAME IS（）》、頌讚女性多元身份之後，時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）今宣布，將全新專賣店進駐新北市板橋大遠百，並邀請人氣新星李玉璽換上新上市的2024春夏藝術家漢麻合作系列，一展遊走於東西方的當代古典風格。

今日出席活動的李玉璽在接受聯訪時表示，品牌除了維持過往東方、典雅、高貴的特色維持，同時積極年輕化。以他身上的服裝而言，就屬於中性風格，去年出席時裝周時，便有多套設計都讓他印象深刻，尤其2024春夏是由巴西的藝術家來看待東方的元素、非常有趣。他並親曝：去年在巴黎時裝周回到台灣後，與父親李亞明聊天時才知道：當年李亞明出道時的演唱會，正是由夏姿陳品牌創意總監王陳彩霞女士為他進行訂製，更讓他感受到雙方緣分的深刻。

全新SHIATZY CHEN板橋大遠百專賣店的空間是由設計公司Layan Design Group所操刀，使用了古銅金與楓木色交織，並將過往品牌店裝常見的三角窗格，於新店型中蛻變為漸層的三角鏤空古銅金牆面。店內除帶來日前新上市的藝術家漢麻系列外，同時亦推薦多款2024春夏新品，其中無論是女款的真絲印花斜襟上衣、男款中式立領印花襯衫都使用了帶有奇幻海洋生態的獨家開版印花圖騰，並有白、黑等色可提供選擇。

推薦單品再包含烏干紗蕾絲拼接襯衫則以白色高領、長袖與長襬，展現了西方風格與東方刺繡工藝的典雅交集，此外棉麻西裝背心則以可翻領設計、黑色鈕扣帶來率性自信，搭配黑色寬長褲與白色腰帶，中行、男女皆宜。

SHIATZY CHEN全新專賣店近日已進駐新北市板橋大遠百。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN全新專賣店近日已進駐新北市板橋大遠百。圖／SHIATZY CHEN提供
烏干紗蕾絲拼接襯衫，展現出西方古典風格與東方刺繡工藝的典雅交融，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
烏干紗蕾絲拼接襯衫，展現出西方古典風格與東方刺繡工藝的典雅交融，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
李玉璽並親曝過去父親與品牌創意總監王陳彩霞女士的淵源，展現雙方的深厚情誼。圖／SHIATZY CHEN提供
李玉璽並親曝過去父親與品牌創意總監王陳彩霞女士的淵源，展現雙方的深厚情誼。圖／SHIATZY CHEN提供
男款中式立領印花襯衫，以海洋奇幻生態為靈感的開版印花，是SHIATZY CHEN獨家設計，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
男款中式立領印花襯衫，以海洋奇幻生態為靈感的開版印花，是SHIATZY CHEN獨家設計，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
棉麻西裝背心，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
棉麻西裝背心，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
全新SHIATZY CHEN板橋大遠百專賣店的空間使用古銅金與楓木色交織，帶來高雅的輕奢氛圍。圖／SHIATZY CHEN提供
全新SHIATZY CHEN板橋大遠百專賣店的空間使用古銅金與楓木色交織，帶來高雅的輕奢氛圍。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 夏姿 藝術家

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