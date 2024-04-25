9m88、高爾宣都出席！ Loewe Paula’s Ibiza夜市活力開張

LOEWE今日以西班牙Ibiza小島上的傳奇潮店為靈感，除帶來2024 Paula’s Ibiza系列，更聯合多個策展單位，邀請藝術家與多個知名餐飲品牌，打造了三日限定的Paula’s Ibiza「夜市」Night Market活動；今日晚間並在信義威秀、松壽路18號中庭邀請香港女聲Sophy Wong王嘉儀、9m88與高爾宣相繼登台表演。

2009參加《超級巨聲》競賽，2017出道的Sophy Wong王嘉儀，先前曾有與黃宣合作的《Race of Faith》一曲，今日Sophy Wong王嘉儀並身穿一件真絲背心搭配亞麻工裝長褲與米白色厚底涼鞋，氣質滿點，尤其身上的背心充滿絲巾的光滑感與華麗印花，轉過背面時則小秀美背，展現夏日的度假風高級感；高爾宣則身穿Anagram白色亞麻襯衫、多色印花絲質短褲與白色帆布球鞋，展現十足的海島島嶼休閒感，尤其亞麻襯衫透氣、實穿，更是本季的必備單品之一。

台式甜美俏皮美聲9m88則身穿Loewe深藍色棉質上衣搭配灰白緹花天鵝絨長褲，腳踏銀色低跟鞋。採訪時9m88表示，對於今天現場由藝術家打造的撈金魚特別有興趣，同時也喝了百香果飲料；提到必吃的夜市美食時，則大讚「不要小看拔絲地瓜」，並表示夜市裡最喜歡的遊戲是射飛鏢。今日開始的Loewe 2024 Paula’s Ibiza夜市，將採預約入場至，可提前至Loewe官方Line帳號登記，時間從4月26日開始至28日為止、三日限定。 由JL Design、草字頭與Foodie Amber聯合策展，活動並將包含沈浸式體驗、裝置藝術，以及2024的Loewe Paula’s Ibiza全新限定系列包款、服裝。圖 / Loewe提供

Loewe再度帶來一年一度的夏季Paula’s Ibiza系列，以音樂、人潮、美食、歡樂，呼應Ibiza的自由文化、進而打造出前所未有的西班牙精品「夜市」，期間限定、並對公眾開放預約入場。圖 / Loewe提供

由藝術家打造的超酷撈金魚遊戲，勾起不少人的夜市回憶，還可抽取絨毛玩具大獎。圖 / Loewe提供

小秀肚臍的9m88甜美俏皮，身上的緹花織天鵝絨長褲更顯Loewe工藝。記者釋俊哲／攝影